Göztepe-Fenerbahçe maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta dün akşam oynanan Konyaspor-Galatasaray maçı ile başladı.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 2024-25 sezonuna ikide iki yaparak başladı.
Şimdi gözler Aslan'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çevrildi. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendikten sonra Göztepe sınavına çıkıyor.
Göztepe-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bu akşam Göztepe'ye konuk olacak.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Gelecek maç
Kritik karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanaca.
GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
Göztepe-Fenerbahçe
|17 Ağustos Cumartesi
|21.45
|beIN SPORTS 1