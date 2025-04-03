Göztepe, Beşiktaş karşısında 49 yıl sonra bir ilki yaşadı

Göztepe, Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası’nda 49 yıl sonra yarı finale yükseldi.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'na veda etti

Göztepe yarı finalde

Rakibi Trabzonspor oldu

NE OLDU? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Sarı-Kırmızılı İzmir ekibi, turnuvada yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti. Beşiktaş, 30. dakikada Ernest Muçi'yle öne geçerken Göztepe'de 38., 79. ve 81. dakikalarda sahneye çıkan Romulo Cardoso hat-trick yaparak takımına yarı finali getirdi.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Göztepe, Beşiktaş karşısında aldığı sonuçla Türkiye Kupası’nda 49 yıl sonra yarı finale yükseldi. Ayrıca Romulo, Göztepe’nin bu sene Beşiktaş deplasmanında 2 maçta attığı 7 golün 5’ine doğrudan etki etti. (3 gol 2 asist).

NE SÖYLENDİ? Romulo maçın ardından şunları söyledi: "Türkiye Kupası'nı kazanmayı çok istiyoruz. Bizim için Avrupa yolunu açacak. Bu yüzden çok önemli."

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SIRADA NE VAR? Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Göztepe, Trabzonspor ile eşleşirken çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray'ın rakibiyse Konyaspor oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final maçları 22, 23 veya 24 Nisan tarihlerinden birinde tek maç usulü oynanacak.