Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya Ligi'nin beşinci hafta maçları kapsamında yarın cumartesi günü oynanacak Rayo Vallecano karşılaşması için takımının kadrosunu açıkladı. Kadroda, sakatlık nedeniyle bir aydan uzun süredir sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu Raul Asencio'nun dönüşü dikkat çekti.

Asencio, rektus femoris kasında yaşadığı kas sakatlığından iyileştikten sonra Real Madrid kadrosuna yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından geri döndü. Oyuncu, bu sakatlığın ardından bacak kemiğinde bir başka aksilik daha yaşamıştı.

İspanyol savunmacı, şu ana kadar Mourinho yönetimindeki hiçbir maçta forma giymemişti. Ancak son günlerde takımla birlikte antrenmanlara dönmesi ve Rayo Vallecano karşılaşması öncesindeki idmanlara normal şekilde katılması, maç kadrosuna dahil olması için kendisine yeşil ışık yaktı.

Asencio'nun dönüşü, İspanya Ligi'nde hafta ortası maçlarının peş peşe gelmesi ve fikstür yoğunluğunun sürmesi nedeniyle stoper hattında ek bir seçenek elde edecek olan Mourinho açısından önemli bir zamanlamada gerçekleşiyor.

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Çalkantılı bir yaz

Asencio'nun dönüşü, Real Madrid'in genç savunmacısı için birçok olaya sahne olan bir yaz dönemini de kapatıyor. Oyuncu, kulüpten ayrılmaya yakınken sakatlığı, geleceğine dair her türlü gelişmeyi durdurmuştu.

Hukuki alanda ise Asencio, birkaç gün önce içinde yer aldığı video kaydıyla ilgili davada beraat ettiğini öğrendi. Ancak aynı zamanda, geçtiğimiz ağustos ayında Gran Canaria adasında alkollü araç kullanmaktan mahkûm edildi.

Mourinho daha önce Asencio'nun davranışına duyduğu öfkeyi dile getirmiş ve şunları söylemişti: "Bir Real Madrid oyuncusu, günün 24 saati Real Madrid oyuncusudur. Kulüp dışında yaptıkların hem senin itibarına hem de kulübün itibarına zarar verebilir ve ben bundan mutlu değilim."

Şimdi ise fiziksel hazırlığını yeniden kazanan Asencio'nun odağı, kendini kanıtlama ve Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de bir şans yakalama isteğiyle yeniden futbola dönüyor.

Buna karşılık, Eder Militao, Ferland Mendy ve Rodrygo'dan oluşan üçlünün maç için açıklanan Real Madrid kadrosundaki yokluğu devam ediyor.

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Real Madrid kadrosu

Kaleciler: Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

Savunma: Asencio, Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konate, Cucurella, Carreras, Rudiger, Dumfries.

Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch.

Hücum: Vinicius, Endrick, Mbappe, Espi, Brahim Diaz, Diomande.