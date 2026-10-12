Real Madrid'in eski yıldızı José María Gutiérrez "Guti", Negreira davası üzerinden Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya alaycı bir saldırı başlattı. Guti, Katalan kulübünün suçsuzluğunu savunmasına rağmen hakem teknik komitesinin eski başkan yardımcısına yapılan ödemelerin, kendisinin ilk başkanlık dönemi de dahil olmak üzere farklı başkanlık dönemlerinde sürdüğünü belirterek Laporta'yı çelişkiye düşmekle suçladı.

Guti'nin açıklamaları, İspanya'da yayınlanan "El Chiringuito" programındaki konuşması sırasında geldi. Guti, Barcelona'nın suçsuzluğuna sahip çıkan ve Real Madrid'i davayı ele alış biçiminde kendini beğenmişlik ve kibirle suçlayarak eleştiren Laporta'nın son açıklamalarına yanıt verdi.

Real Madrid'in eski yıldızı, hakem komitesinin eski başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira'nın aldığı ödemelere atıfta bulunarak şunları söyledi: "Şimdi bize kulübün nasıl yönetileceği konusunda nutuk çekiyor, oysa kendisi ona para ödeyen başkanlardan biriydi."

Guti, Barcelona başkanının Kraliyet kulübüne yönelik saldırısına alaycı bir şekilde göndermede bulunarak şöyle devam etti: "Peki, Florentino Pérez'in onu duyduğuna ve söylediklerini ciddiye alacağına, Laporta'nın Real Madrid hakkında söylediği her şeyi ciddiye alacağına eminim."

Bu sözlü atışma, Negreira davasının sürdüğü bir dönemde yaşandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre dava, Barcelona'nın 2001 ile 2018 yılları arasında eski hakem yetkilisiyle bağlantılı şirketlere ödediği yaklaşık 8,4 milyon euroluk ödemelerle ilgili. Adli soruşturmalar ise söz konusu ödemelerin niteliğini ve amacını incelemeye devam ediyor.

Real Madrid, İspanyol yargısı önünde adımlar atmasının ve daha önce Barcelona dosyasını kendisine sunulan bilgileri incelemek üzere yeniden açan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne belgeler sunmasının ardından dosyayla ilgili hukuki hamlelerini sürdürüyor.