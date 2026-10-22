Suudi Arabistanlı Al-Ahli yönetimi, önümüzdeki birkaç gün içinde sonuçlandırmayı umduğu önemli bir dosyayı yeni kurulun öncelikler listesine aldı.

"Arriyadiyah" gazetesine konuşan özel kaynaklara göre, Al-Ahli Kulübü Şirketi yönetimi, önümüzdeki dönemde, istifa eden Osama Hawsawi'nin yerine yeni bir sportif direktörle anlaşmayı yeni kurulun önceliklerinden biri haline getirdi.

Kaynaklar, yönetim kurulunun sportif direktör seçim sürecini icra kurulu başkanıyla tam koordinasyon içinde ve sportif yönetim alanında yetkinlikleri bünyeye katma konusunda uzmanlaşmış dış tecrübelerden faydalanarak yürüttüğünü, bir dizi adayla görüşmelerin hâlâ devam ettiğini ve bu önemli makamı aceleye getirmeden Al-Ahli için en uygun kişiyi seçmeye öncelik verildiğini açıkladı.

Kaynaklar, icra yönetiminin önümüzdeki dönemde kulübün planları, stratejileri ve öncelikleri üzerinde yönetim kuruluyla çalışmaya devam ettiğini, yönetim kurulunun futbol dosyalarından uzaklaştığı ve birinci takımla ilgili sportif kararları alma sorumluluğunun icra kurulu başkanına devredildiği yönünde dolaşan iddiaların doğru olmadığını belirtti.

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Ayrıca batı kutbunun yönetim kurulunun, karar alma süreçlerinde açık bir yönetişim ve kurumsal bir yaklaşıma bağlı kaldığını, kurulun temel önceliklerinden birinin kulübün sportif yapısını güçlendirmek ve uzmanlaşmış, yetkin kadroların Al-Ahli'nin çıkarına hizmet edecek şekilde kendi sorumluluk alanları dahilinde kararlar alıp uygulamalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Hatırlanacağı üzere, Al-Ahli Kulübü Şirketi, bu ayın 5 Ekim'inde, Suudi kulüp şirketlerinin yaşadığı geçiş dönemiyle eş zamanlı olarak atılan yeni bir idari adımla, Abdullah bin Aydarus es-Sabban başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu açıkladı.

Yeni kurul, es-Sabban'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri olarak Jake Silverstein, Ahmed bin Hamid es-Subeyti, Muhammed bin Ammar ed-Debbağ, İyad bin Reşad Rıza, Hüseyin bin Hasan İyd ve Atıf bin Mehdi Makni'yi barındırıyor.