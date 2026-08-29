NEC, cumartesi akşamı PEC Zwolle karşısında zorlu bir galibiyet aldı. Sonucu belirleyen golü oyuna sonradan girerek ilk maçında atan Perr Schuurs için adeta masalsı bir hikâye yaşandı: 1-3.

Zwolle'deki mücadele tam anlamıyla bir penaltı şölenine dönüştü. PEC kalecisi Jasper Schendelaar'ın Bryan Linssen'e faul yapmasının ardından Tjaronn Chery, penaltı noktasından skoru açtı. İkinci yarının ortalarında Nijmegen ekibi farkı ikiye çıkardı.

Bu da yine penaltıdan geldi. Sherel Floranus, elle oynadığı için gecenin en talihsiz ismi oldu. Chery aynı köşeyi tercih etti ve Schendelaar'ı ikinci kez çaresiz bıraktı.

PEC'in sağ beki, harika bir golle hatasını telafi ettiğini düşündü ancak hakem Joey Kooij, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Farkı bire indiren gol ise ilk yarının son anlarında geldi; Deveron Fonville, kendi ceza sahasında Dylan Mbayo'yu yere indirdi.

Topun başına geçen Koen Kostons, kusursuz bir penaltıyla Gonzalo Crettaz'ı ters köşeye yatırdı: 1-2. Zwolle ekibi ikinci yarıda maçı lehine çevirmek için birçok fırsat buldu, ancak şanssızlık peşini bırakmadı.

Önce Kostons'un attığı bir Zwolle golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı, ardından forvet bir sonraki penaltıda başarısız oldu. Bu kez topu sert bir şekilde üst direğe gönderdi.

Bitime on dakika kala Dick Schreuder, Schuurs'u oyuna aldı. Savunmacı, yaklaşık üç yıllık sakatlık sıkıntısının ardından ilk dakikalarını oynadı. İlk topa dokunuşunda gol atarak rüya gibi bir dönüş yaşadı. Oyuna girer girmez Schuurs, Chery'nin kullandığı korneri kafayla ağlara gönderdi.



