Görüntüler ortaya çıktı: Budapeşte'de eğlenen Micah Richards ve Jamie Carragher, internette adeta bir fenomen haline geldi

Üst düzey futbolcuların yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki kulüpler de Instagram, X veya diğer internet kanalları aracılığıyla (neredeyse) her gün futbol dünyasının içinden kesitler paylaşıyor. VZ Social’ın bu sayısında, Budapeşte’yi alt üst eden Micah Richards ve Jamie Carragher’a odaklanıyoruz.

Macaristan'ın başkenti Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Paris Saint-Germain ve Arsenal, gerilim dolu bir sezonun ardından Büyük Kulaklı Kupa'yı kimin kazanacağını belirlemek için karşı karşıya gelecek.

Richards ve Carragher, CBS Sports televizyon kanalı için şimdiden Budapeşte'ye gitti, ancak faaliyetleri her zaman işle ilgili değil. Görüntülerde, yerel halkla birlikte nasıl coşkuyla eğlendikleri görülüyor.

Milyar dolarlık turnuvanın finali Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. UEFA'nın bu konudaki dikkat çekici açıklamasını buradan okuyabilirsiniz. Maçın başlangıcında bir Hollandalı oyuncu sahada yer alabilir: Teknik direktör Mikel Arteta'ya göre Jurriën Timber, ilk on birde yer alacak kadar formda.