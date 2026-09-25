Görüntüler: Mika Godts, Belçika adına ilk golünü harika bir şekilde atıyor ve Van Bommel

Mika Godts, Belçika adına ilk golünü attı. Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu, İtalya ile oynanan Uluslar Ligi maçında perdeyi açtı.

Godts, bu yaz 45 milyon euro karşılığında Ajax'tan PSG'ye transfer oldu. 21 yaşındaki hücumcu, Fransa'nın başkentinde daha çok sonradan oyuna girdi.

Bu durum, yeni teknik direktör Mark van Bommel'in onu İtalya karşısında ilk 11'de sahaya sürmemesi için bir neden olmadı. Van Bommel'in selefi Rudi García ile büyük bir tezat vardı; García, Godts'u Dünya Kupası kadrosuna bile almamıştı.

Van Bommel'in güvenine Godts hemen karşılık verdi. Henüz yarım saat dolmadan topu sahanın sol tarafında aldı, içeri kat etti ve iki İtalyan'ı ters ayakta bıraktıktan sonra topu rahatça ağlara gönderdi: 0-1.

İtalya maçı, Godts için yalnızca üçüncü milli maç oldu. Daha önce Kırmızı Şeytanlar formasıyla iki hazırlık maçında oynamıştı.







