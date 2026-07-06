Görüntüler: Jordan Henderson talihsiz bir şekilde düşüyor ve Dünya Kupası’nın geri kalanını kaçırabilir

Jordan Henderson’ın bileğinden sakatlandığı talihsiz olayın videosu ortaya çıktı. Meksika ile İngiltere arasındaki Dünya Kupası maçı (2-3) sona erdikten sonra, eski Ajax oyuncusu için işler ters gitti.

36 yaşındaki Henderson, galibiyeti kutlarken Azteca Stadyumu'ndaki reklam panolarının üzerine düştü. Ardından şiddetli ağrı içinde yerde kaldı.

Henderson ilk olarak sahada tedavi edildi. Ardından sedyeyle ve oksijen maskesi takılı halde sahadan çıkarıldı.

Sonunda Henderson, ileri tedavi için hastaneye kaldırıldı. İngiltere’de, Brentford’un tecrübeli oyuncusunun bu Dünya Kupası’nda bir daha sahaya çıkamayacağından endişe ediliyor.

Kane'den Son Durum

Olayın hemen ardından Harry Kane, BBC kameralarının karşısına çıktı. “Hendo az önce düştü, ama sanırım durumu iyi.”

Kane’in röportajı, Bayern Münih’in forvetinin sesini kaybetmesi nedeniyle viral oldu. “Bu çılgın bir maçtı, gerçek bir mücadeleydi. Bu stadyumda herkes bize karşıydı, ama bir yolunu bulduk.”

İngiltere Futbol Federasyonu’ndan resmi bir açıklama bekleniyor. Çeyrek finalde The Three Lions, muhtemelen Henderson’sız olarak Norveç ile karşılaşacak.