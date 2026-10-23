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imago-sport-1084295761.jpgAnadolu Agency
Jeroen van Poppel
Çeviri:

Görüntüler: "Cristiano Ronaldo'nun hanesine çalıntı gol yazıldı"

Match report
Al-Faisaly - Al Nassr FC
Al-Faisaly
Al Nassr FC
Premier Lig
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo, attığı golle Al-Nassr'ın Al-Faisaly karşısında 3-1 kazanmasına katkı sağladı. 41 yaşındaki Portekizli, böylece kariyerindeki 982. resmî golünü attığını düşündü. Ancak golün onun adına yazılıp yazılmayacağı henüz kesin değil. Çünkü pozisyonda bir savunma oyuncusunun rolü tartışılıyor.

Al-Nassr deplasmandaki maça çok iyi başladı ve erken öne geçti. Sadio Mané'nin pasında topu ağlara gönderen Abdullah Al-Hamdan açılış golünü kaydetti. Konuk ekip böylece soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Devre arasından kısa süre sonra Ronaldo da galibiyete katkısını yapmış gibi görünüyordu. 49. dakikada João Félix'in ölçülü ortasında kale önünde bekleyen Portekizli vatandaşı topa kafasıyla vurdu ve top ağlara gitti: 0-2.

Ancak beş kez Ballon d'Or kazanan futbolcunun bu golü hanesine yazdırıp yazdıramayacağı belirsiz. Ronaldo, Félix'in ortasını kafasıyla yönlendirdikten sonra top doğrudan savunma oyuncusu Jiroto'ya çarptı ve ardından kaleye girdi. Bu nedenle sosyal medyada golün Ronaldo'ya mı yazılması gerektiği, yoksa kendi kalesine atılan bir gol mü olduğu yoğun biçimde tartışılıyor.

Değerlendirmede belirleyici olan, Jiroto topun yönünü değiştirmeden önce Ronaldo'nun kafa vuruşunun kaleye doğru gidip gitmediği. Eğer top zaten kaleye yönelmişse gol Portekizli oyuncunun adına yazılabilir. Ağır çekim görüntülere göre öyle görünmese de ilk vuruş kaleye yönelmemişse golün kendi kalesine atılmış gol olarak kaydedilmesi muhtemel.

Al-Faisaly ise kolay teslim olmadı. Théo Bongonda, 66. dakikada farkı bire indirerek maça yeniden heyecan kattı: 1-2. Böylece Al-Nassr, galibiyeti korumak için son bölümde mücadele etmek zorunda kaldı.

Bitime on dakikadan biraz fazla süre kala Ângelo Gabriel sonuçla ilgili belirsizliği tamamen ortadan kaldırdı. Oyuna sonradan giren Gabriel, Al-Hamdan'ın pasıyla buluştu ve topu harika bir vuruşla uzak köşeye gönderdi. Skoru 3-1'e taşıyarak Al-Nassr'ın üç puanı almasını sağladı.




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