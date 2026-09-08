1995 yılında ve aday oyları için kısa liste sisteminin benimsenmesinden bu yana ilk kez, 2026 Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen nihai listede hiçbir kaleci yer almadı. Böylece 1963 yılında ödülü kazanan Sovyet oyuncu Lev Yashin, bu yıl kendisine bir halef gelmeyerek futbol tarihinde bu onura layık görülen tek kaleci olarak kalmayı sürdürüyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre, bu istisnai eksiklik, 2026'yı bu prestijli ödülün tarihinde kaleci kategorisinin nihai sıralamada yer almadığı yalnızca üçüncü sürüm haline getiriyor; bu durum daha önce 1967 ve 1968 sürümlerinde yaşanmıştı. Yetmişinci sürümün 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmesi planlanan beklenen töreninden önce tüm kaleciler kısa listenin eleğinden düştü.

İspanyol kaleci Athletic Bilbao oyuncusu Unai Simon'un dikkat çeken siciline karşın listede yer almasına yetmedi. Geçen yaz Dünya Kupası'nda oynadığı yedi maçta yalnızca bir gol yemesine rağmen, İspanya Milli Takımı'nın defansif sağlamlığı onun doğrudan müdahalesini gerektiren durumları azalttı.

Buna karşılık, vatandaşı David Raya, Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğunu kazanıp UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaştığı istisnai sezonuna rağmen, Dünya Kupası boyunca 'La Roja'nın yedek kulübesinde oturmasının bedelini ödedi.

Eleme, Dünya Kupası finaline ulaşan ve kulübüyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanan Aston Villa kalecisi Arjantinli Emiliano Martinez'i de kapsadı; kendisi daha önce 2023 ve 2024 Ballon d'Or sıralamalarında sırasıyla 15. ve 18. sıralarda yer almıştı.

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Ayrıca, Paris Saint-Germain ile yaşadığı tarihi kampanyanın ardından 2025 Ballon d'Or sıralamasında dokuzuncu sırada yer alan Manchester City kalecisi İtalyan Gianluigi Donnarumma da listede yer almadı; İtalya Milli Takımı'nın son Dünya Kupası'na katılamaması ona zarar verdi.

Kalecilerin Ballon d'Or'un otuz kişilik aday listesinden tamamen yokluğu, sezonun en iyi kalecisi ödülü (eski adıyla Yashin Ödülü) yarışında heyecan ve merak kapısını yeniden aralıyor. Zira son iki sürümde Ballon d'Or adayları arasında yalnızca bir kaleci yer almıştı (2024'te Martinez ve 2025'te Donnarumma), bu da Yashin Ödülü'nü kazanacak ismi erkenden ortaya çıkararak yarışın alışılmış heyecanını elinden alıyordu.