Görülmemiş bir rekor: Salah kendini Türk Ligi tarihine kazıdı

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Türkiye Süper Lig'inde tarihi bir başarıya imza attı. Bu başarı, oyuncunun bugün cumartesi günü oynanan ve müsabakanın yedinci haftasında Samsunspor'a karşı yapılan maçtaki etkili katkısının ardından geldi.

Trabzonspor, deplasmanda (on kişiyle) Samsunspor'u 3-0 mağlup etti ve Salah, 40. dakikada takım arkadaşı Franculino'nun üçüncü golünü hazırladı.

Mısırlı yıldız maçın sonunu getiremedi; 77. dakikada oyundan çıktı ve yerine Nijeryalı Paul Onuachu girdi.









61saat sitesine göre "Salah bu sezon oynadığı 7 maçta 7 gol atıp 3 asist yaparak, müsabakanın modern tarihinde bu rakamlara ulaşan ilk oyuncu oldu".

Mohamed Salah, 7 golle Türkiye Süper Lig gol krallığının zirvesinde yer alıyor; Gift Orban (Ümraniyespor) ile eşit durumda. Onların ardından Victor Osimhen (Galatasaray), Vedat Muriqi (Fenerbahçe) ve Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir) 6'şar golle takip ederken, Dušan Vlahović (Beşiktaş) 5 gole sahip.









Salah ayrıca asist sıralamasının da lideri konumunda; 3 asistle Victor Osimhen, Olsen, İrfan Can Kahveci ve Florent Hadergjonaj ile birlikte listenin başında yer alıyor.

Trabzonspor, 13 puanla Türkiye Ligi'nde (geçici olarak) üçüncü sırada bulunuyor ve lider Galatasaray'ın üç puan gerisinde yer alıyor. Bordo-mavililer bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.