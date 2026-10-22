İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid ile arasındaki anlaşmazlıkların hukuki bir boyuta taşınmasının ardından, görevindeki geleceğini etkileyebilecek yeni bir karşı karşıya gelme sürecine girdi. İspanyol spor kurumlarıyla ilişkisi dosyasını yeniden açan bu gelişme, önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği yaptırımlara dair soru işaretleri doğurdu.

Tebas'a karşı hükümet hamlesi

İspanyol hükümeti, AS gazetesi'nde yayımlanan habere göre, Yüksek Spor Konseyi'nin kendiliğinden harekete geçerek Tebas hakkında Spor İdari Mahkemesi'ne şikâyette bulunma kararı aldığını Perşembe günü açıkladı. Bunun gerekçesi, Tebas'ın Real Madrid'in ve televizyon kanalının iletişim yöntemlerini, Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels'in adıyla anılan Nazi propagandasına benzettiği açıklamaları oldu.

Tebas geçen hafta, Real Madrid'in benimsediği iletişim yöntemlerine atıfta bulunarak "Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmaları" olarak nitelendirdiği şeyden söz etmişti. Bu durum, Yüksek Spor Konseyi'ni, söz konusu açıklamaların İspanyol spor kanununa göre sporun onuruna veya itibarına zarar veren ağır bir ihlal teşkil edip etmediğinin değerlendirilmesini yetkili mahkemeden talep etmeye yöneltti.

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Konsey, spor şahsiyetleri ve kurumları arasındaki karşılıklı saygının, bir arada yaşama ve fair play'e dayalı bir ortamın korunması için temel bir dayanak oluşturduğunu açıklayarak, Spor İdari Mahkemesi'nin, yasal metinlerin İspanya La Liga Başkanı'nın açıklamalarına ne ölçüde uygulanabilir olduğunu değerlendireceğini belirtti.

Men cezası riskiyle mi karşı karşıya?

Olası en dikkat çekici sonuçlardan biri, mahkemenin cezayı gerektiren bir ihlal bulunduğu sonucuna varması halinde Tebas'ın görevini yapmaktan men edilmesi cezasına maruz kalmasıdır. Ancak şikâyetin havale edilmesi, mahkûmiyetine veya görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin bir karar verildiği anlamına gelmiyor; zira bu durum, mahkemenin olayları ve ilgili yasal metinleri değerlendirmesine bağlı.

Tebas daha önce açıklamalarını savunarak, karşılaştırmanın yalnızca propaganda ve iletişim yöntemleriyle sınırlı kaldığını, Nazi ideolojisini veya Real Madrid taraftarlarını hedef almadığını vurgulamıştı.

Ayrıca davanın havale edilme olasılığı nedeniyle Yüksek Spor Konseyi Başkanı José Manuel Rodríguez Uribes'i eleştirerek, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in, kulübün hakem kararları yüzünden şampiyonluk yarışında haksızlığa uğradığına dair açıklamalarına karşı neden benzer bir işlem yapılmadığını sordu.

Karşı şikâyet yeni bir cephe açıyor

Paralel bir gelişmede ise "Sporda Şeffaflık ve Demokrasi" derneği, görevi ihmalle bağlantılı idari ihlaller işlendiği şüphesiyle, önümüzdeki günlerde Yüksek Spor Konseyi Başkanı ve spor hukuku işlerinden sorumlu yardımcısı hakkında cezai şikâyette bulunmayı planladığını açıkladı.

Derneğin başkanı Miguel Ángel Galán, Tebas hakkındaki daha önceki dokuz şikâyetin, kanunun -kendi ifadesine göre- havale edilmelerini zorunlu kılmasına rağmen, bir yılı aşkın süredir Spor İdari Mahkemesi'ne havale edilmeden askıda beklediğini söyledi.

Böylece dosya, iki paralel süreçle karşı karşıya kalıyor: Tebas'ın açıklamalarının değerlendirilmesini hedefleyen bir hükümet şikâyeti ve Yüksek Spor Konseyi'nin önceki şikâyetleri ele alış biçimini sorgulayan bir karşı hamle.

İki süreç arasında, İspanya La Liga Başkanı'nın geleceği, yetkili yargı mercilerinin vereceği karara bağlı kalmaya devam ediyor.







