Manchester United, teknik direktörü Michael Carrick'i görevden alıp teknik ekibin başındaki görevine son vermeye yaklaştı. Bu gelişme, sonuçların gerilemesi ve takımın Premier Lig'de küme düşme bölgesinde yer alması nedeniyle gündeme geldi.

Manchester United, pazar günü Old Trafford'da Aston Villa ile oynadığı ve 4-4 biten heyecanlı maçın ardından, Premier Lig puan tablosunda küme düşme bölgesinde, on sekizinci sırada yer alırken milli araya girdi.

Manchester United yönetimi şu ana kadar herhangi bir nihai karar alınmadığını teyit etse de, çok sayıda kaynak İngiliz "The Athletic" gazetesine, kulüp yetkililerinin Carrick'in yerine geçecek adayların isimlerini değerlendirmeye başladığını açıkladı; 13 gün sonra Anfield'da oynanacak Liverpool maçından önce görevine son verilmesi bekleniyor.

ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun bu görevi üstlenmek için en önemli adaylar arasında olması beklenirken, Newcastle United'ın eski teknik direktörü Eddie Howe ile son dönemde Almanya Milli Takımı'nın başına geçen Julian Nagelsmann da kulüp içindeki bazı yetkililerin beğenisini kazanıyor.

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Carrick'in geleceğiyle ilgili nihai kararın alınması, kulübün ortaklarından Sir Jim Ratcliffe'in ve çoğunluk hissesine sahip Glazer ailesinin onayını gerektirecek.

Eski orta saha oyuncusunun durumu, takımının sezon başlangıcında sonuçlarında belirgin bir gerilemenin yaşanmasının ardından birkaç haftadır tehlikeye girmiş durumdaydı; takım ligde yalnızca bir galibiyet, tüm kulvarlarda ise yalnızca üç galibiyet elde edebildi.

Geçen ay kendi sahasında Bournemouth karşısında 3-0 alınan yenilginin ardından, Manchester United yönetimi Carrick'e ve oyuncularına rotayı düzeltmeye ve olumlu sonuçlara geri dönmeye çalışmaları için daha fazla zaman tanımaya karar verdi.

Ancak takımın bunun ardından oynadığı üç maçta yalnızca bir galibiyet geldi; o da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında alındı. Bu durum, bir sonraki maçtan önce Carrick'in takımın kalıcı teknik direktörü olarak geçirdiği kısa sürenin sona ereceği beklentilerini güçlendirdi.

Manchester United, Carrick'i geçen mayıs ayında iki yıllık bir sözleşmeyle takımın kalıcı teknik direktörü olarak atamıştı; bu karar, ocak ayında Ruben Amorim'in yerine görevi devralmasının ardından geçici teknik direktör olarak geçirdiği başarılı dönemin ardından geldi.

Carrick'in geçici görevi, takım Premier Lig'de yedinci sırada yer alırken başlamıştı; ancak sonuçlarda ve oyun seviyesinde kayda değer bir iyileşme sağlamayı başardı. Manchester United, sezonun kalan 17 maçında 39 puan toplayarak ligi üçüncü sırada tamamladı.

Carrick'in görevi devralmasından bu yana, geçen sezon ligde başka hiçbir kulüp bu kadar fazla puan toplayamadı; Manchester United'ın sonuç serisi Manchester City, Arsenal, Liverpool ve Chelsea karşısında alınan galibiyetleri de içeriyordu.

Ancak yerel ölçekteki bu parlak performans bu sezon devam etmedi; zira Manchester United Premier Lig'deki ilk 10 maçında yalnızca bir galibiyet elde edebildi, ayrıca İngiltere Lig Kupası'na Brighton karşısında veda etti.