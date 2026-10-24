Barcelona oyuncusu Anthony Gordon, takımın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında aldığı son yenilgiye (4-2) rağmen soyunma odasındaki atmosferin hâlâ olumlu olduğunu belirterek, oyuncuların zorlu bir hafta boyunca sergiledikleri karakterden gurur duyduğunu vurguladı.

Barcelona'nın Paris'teki yenilginin ardından içinde bulunduğu atmosfere dair bir soruya yanıt veren Gordon, "ESPN" kanalına şunları söyledi: "Atmosfer hâlâ aynı. Sezona tarihi bir başlangıç yaptık ve başladığımız işi sürdürmeyi amaçlıyoruz."

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İngiliz milli oyuncu şöyle ekledi: "Paris Saint-Germain karşısındaki yenilgi zordu, çünkü çok iyi bir maçtı ve uzun süreler boyunca rakibimizle mücadele ettik. Ancak fiziksel açıdan performans seviyelerini bizden daha uzun süre koruyabildiklerini hissettim."

Şöyle devam etti: "Yine de dikkate alınması gereken bazı koşullar olduğunu düşünüyorum. Bizimle karşılaşmadan önce oyuncularına dinlenme fırsatı verdiler, oysa biz gerek seyahatler gerek maçlar gerekse insanların bilmediği bazı başka nedenlerle son derece zorlu bir hafta geçirdik."

Eski Newcastle United yıldızı şunları sözlerine ekledi: "O hafta boyunca sergilediğimiz karakterin olağanüstü olduğunu, bir takımdan görebileceğiniz en iyi şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden o hafta boyunca başardıklarımızdan ve genel olarak sezona başlangıcımızdan çok gurur duyuyorum ve aynı şekilde çalışmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz."

Parisli ekip, yerel ve Avrupa düzeyindeki bir dizi galibiyetin ardından, bu sezon Barcelona'ya tüm turnuvalardaki ilk yenilgisini yaşattı.



