Gordon: Biz İngiliz'iz, İspanya'yı taklit etmeye çalışmayı bırakmalıyız

Barcelonalı İngiliz yıldız Anthony Gordon, maçlara hâkim olmanın İngiliz "genlerinde" olmadığını, ancak İngiltere Milli Takımı'nın "İspanya'yı taklit etmeye çalışmayı" bırakırsa büyük turnuvalar kazanabileceğini söyledi.

Barcelona kanat oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nın önümüzdeki cumartesi günü UEFA Uluslar Ligi'nde dünya şampiyonu İspanya ile karşılaşmaya hazırlandığı sırada St. George's Park tesislerinde konuşuyordu. Bu, Dünya Kupası'ndan bu yana birlikte oynayacakları ilk maç olacak.

İngiltere, yarı final maçını Arjantin'e 2-1 kaybetti, ardından bronz madalya maçında Fransa'yı 6-4 mağlup etti.

Turnuvayı böyle büyük bir galibiyetle bitirmek, İngiltere'nin 1966'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi sonucunu elde etmesi anlamına geliyordu.

Ancak birçok kişi, teknik direktör Thomas Tuchel'in gol atan oyuncu Gordon'ı oyundan çıkarıp beş savunmacılı savunmacı bir plana yönelmesinin ardından İngiltere'nin Arjantin karşısında mağlup olma biçimini eleştirdi.

Taktik değişiklik baskının artmasına yol açtı; Enzo Fernandez beraberlik golünü kaydetti, ardından Lautaro Martinez uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı.

Gordon, maçın ardından "hiçbir zaman bu kadar kötü hissetmediğini" söyledi ve bu yenilginin bıraktığı yaranın, İngiltere Milli Takımı'nın gelecek turnuvada farklı bir yaklaşım benimseyeceği anlamına gelebileceğine inanıyor.

Barcelona yıldızı, "BBC" kanalının aktardığına göre şunları ekledi: "Bu yara olumsuz olmak zorunda değil, çünkü bizi gelecek turnuvalarda zafere götürebilir."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer ülkelere bakıp onlar gibi olmaya çalışmaya devam edemeyiz, çünkü biz onlar gibi değiliz. Biz İngiliziz ve onlarda olmayan kendi güçlü yönlerimiz var, dolayısıyla belki de iyi olduğumuz şekilde oynamaya başlarız."

Gordon, yaz döneminde Newcastle'dan Barcelona'ya 69,3 milyon sterlin karşılığında transfer oldu.

İngiliz kanat oyuncusu, İspanya Ligi'nde oynama tecrübesinin, İspanya'nın en iyi yıldızlarından bazılarıyla birlikte ve onlara karşı oynamanın, ülkenin futbola yaklaşımının ne kadar farklı olduğunu fark etmesini sağladığını açıkladı.

İngiliz oyuncuların, karmaşık oyunlarını topa sahip olmaya dayandıran İspanyol oyunculara benzer şekilde oynamayı öğrenebileceğine ikna olmadığını belirtti.

Gordon sözlerini şöyle sürdürdü: "İspanya'yı taklit etmeye çalıştığımızı hissettiğim bir bakış açısından konuşuyorum."

Devam etti: "Çünkü ben İspanya'dayım, aynı derecede iyi oyuncularımız olduğunu biliyorum, ama onların farklı özellikleri var. Peki bu oyuncuları neden İspanyol oyuncular gibi yapmaya çalışıyorsunuz? Çünkü İspanyol oyuncularda bizim sahip olduğumuz şeyler eksik ve bunun tersi de geçerli."

Gordon ekledi: "Bu İngiliz genlerinin bir parçası değil. Öğretilebilecek bir şey olduğundan emin değilim, çünkü artık İspanya'da oynayarak, topu tutuş biçimleri hakkında bilgiye dayalı bir görüş belirtebileceğime inanıyorum; bu farklı bir şey."

Şöyle tamamladı: "Hatta bazen topla ilgili aldıkları bazı kararlara bakıyorum ve düşünüyorum, bunu nasıl gördüklerinden emin değilim, oyunu kurma biçimleri bu. Bunun asla adlandıramayacağımız bir şey olup olmadığını bilmiyorum, ama kesinlikle farklı bir şekilde inşa edilmiş."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz.