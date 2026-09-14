İngiliz Anthony Gordon, Barcelona formasıyla geçirdiği ilk aylarının tadını çıkarıyor. Katalan kulübünün son derece çeşitli bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunu düşünen Gordon, bu durumun rakipler için takımı durdurmayı oldukça zor bir görev haline getirdiği görüşünde.

Yaz transfer döneminde Katalan takımına katılan İngiliz kanat oyuncusu, kulübün medyasına konuşarak takımın bu sezona yaptığı güçlü başlangıcı değerlendirdi ve özellikle teknik direktör Hansi Flick'in ekibinin sahip olduğu hücum seçeneklerinin çeşitliliğine dikkat çekti.

Katalan gazetesi "Sport"un aktardığına göre Gordon şunları söyledi: "Çok mutluyum; neler başarabileceğimizin gayet iyi farkındayız. Bizi gol atmaktan alıkoymanın çok zor olacağını düşünüyorum."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz.

Gordon ayrıca takımın en belirgin güçlü yanlarından birinin farklı senaryolara uyum sağlayabilme yeteneğinde yattığını düşünüyor. Şöyle konuştu: "Bence bu takımın temel özelliği, maç boyunca karşılaştığımız her duruma bir çözüm bulabilme becerimiz; bu yüzden rakip ne yaparsa yapsın, uygun çözümü bulabileceğimizden eminim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Çok çeşitli özelliklere sahibiz; oyun kurucu pozisyonunda oynayan iki oyuncumuz var: Fermín López ve Dani Olmo, ve her birinin tamamen farklı bir tarzı var... Ayrıca Lamine her pozisyonda oynayabiliyor, Raphinha farklı bir oyun tarzı sunuyor, buna ek olarak Karim ve şahsen ben varım. Ayrıca çok çeşitli bir orta saha oyuncusu kadromuz var; bu da bize her savunmayı geçebilme gücü veriyor."

Gordon, bazı önemli oyuncuların Barcelona'dan ayrıldığı bir yazın ardından Katalan takımın kadro derinliğine de dikkat çekerek şunları söyledi: "Bazı büyük oyuncuların ayrıldığını biliyorum; Ferran, Rashford ve Lewandowski gibi. Ama iyi oyuncularla da anlaşma sağlandı. Şimdi gerçekten eksiksiz bir takım olduğumuzu hissediyoruz."

İngiliz oyuncu, Barcelona'nın oluşturduğu tehlikenin sadece forvetlerle sınırlı olmadığının altını çizerek şöyle dedi: "Dediğim gibi: goller her pozisyondan gelebilir. Geçen maçta sol bek Gerard Martín gol attı. Bu olduğunda takım çok daha tehlikeli hale geliyor."

Takımın güçlü hücum başlangıcı Gordon'ın kendisini bile şaşırttı; şöyle itiraf etti: "Her maçı kazanmayı bekliyordum, ama belki beş gol atmayı beklemiyordum, bu yüzden bunu beklemediğimi itiraf etmeliyim. Bence sezona muhteşem bir başlangıç yaptık, ve bu kadar maçta beş gol atmayı beklediğimi söylersem dürüst olmam."

İngiliz kanat oyuncusu, antrenmanların yoğunluğunun kendisini maçlara nasıl hazırladığını da açıkladı: "Benim için antrenman, seni maçlara hazırlayan şeydir. Sıkı çalıştığında maçın kendisi çok daha kolay hale geliyor; çünkü antrenmanlarda en iyi oyuncularla karşılaşıyor ve performanstaki o yüksek yoğunluğu test ediyorsun."

Sözlerine şöyle ekledi: "Savunma yapman ve hücum etmen, bunlara bağlı olan görevleri yerine getirmen gerekiyor; ve maç zamanı geldiğinde rakip takımın aynı seviyede oyuncuları olmadığını görüyorsun."

Gordon, sezona yaptıkları harika başlangıca rağmen alçakgönüllü ve gerçekçi olmaya da özen gösteriyor; şöyle açıkladı: "İşleri önden yaşamamamız ya da uzak geleceği düşünmememiz önemli; çünkü ara öncesinde bizi iki zorlu maç bekliyor ve bunların ilkine odaklanmamız gerekiyor."

İngiliz oyuncu, bu zihniyetin güçlü başlangıcın sebeplerinden biri olduğunu düşünüyor: "İşte bu yüzden şu ana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum; çünkü gevşekliğe kapılmadık, aksine rakiplerimize göz açtırmadık ve üstünlüğümüzü ortaya koyduk. Bu çizgide ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz.