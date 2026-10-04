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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
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Gonçalo Ramos doğdu: Portekiz'in golcüsüne büyük övgü

Portekiz - Norveç
Portekiz
Norveç
UEFA Nations League A
J. Jesus
C. Ronaldo
G. Ramos
Portekiz
Norveç

Milanlı forvet Don'un ruhundan ilham alıyor

Portekiz forması giyen Milan yıldızı Gonçalo Ramos, UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste üçüncü maçında yeni bir gol kaydetti. Cristiano Ronaldo'nun ruhundan ilham alan oyuncu, ülkesinin milli takımıyla her 92 dakikada bir gol ortalamasıyla 14. golüne imza atarak muhteşem bir başarıya ulaştı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Pazar akşamı Norveç karşısında (1-0) geriye düştükleri maçtan (2-1) galip ayrılarak UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi; üstelik grup aşamasında iki maç kala. 

Cristiano Ronaldo'nun ayrılığının ardından Portekiz'de oynanan ilk maç, özellikle ilk yarıda muhteşem goller ve güzel bir futbol şöleni niteliğindeydi. UEFA Uluslar Ligi'nde ilerlemek istiyorsa performansını yükseltmesi gereken Norveç milli takımı, Dragão Stadı'nda yıldızlarla dolu Portekiz milli takımı karşısında maça özgüvenle çıktı. Jesus'un yönetimindeki Portekiz ise maçı hızlı ve açık bir mücadeleye dönüştürmekten keyif alan, doğrudan ve hücumcu bir takım olma arzusunu açıkça ortaya koydu.

Nitekim Norveç milli takımı 36. dakikada Kristoffer Ajer ile öne geçti; ancak yalnızca iki dakika sonra João Cancelo ev sahipleri adına beraberliği sağlamayı başardı.

Gonçalo Ramos ise 79. dakikada Portekiz'in galibiyet golünü kaydederek ülkesinin milli takımıyla üst üste üçüncü maçında ağları havalandırmış oldu. Daha önce (4-2) kazanılan Danimarka maçında ve yine ilk Norveç maçında (2-1) gol atmıştı.

İspanyol Marca gazetesi, Gonçalo Ramos'un parıltısına ilişkin şu yorumu yaptı: "Gonçalo Ronaldo doğdu. Gonçalo Ramos, Cristiano'nun formasını giyiyor ve Portekiz ile tur atlıyor."

Cristiano Ronaldo, teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Portekiz milli takımı kampından öfkeli bir şekilde ayrılmıştı. Bu anlaşmazlık, ilk Norveç maçı boyunca yedek kulübesinde oturmasının yanı sıra, eski Suudi Nasr teknik direktörünün Danimarka maçı öncesindeki basın toplantısında hiçbir oyuncunun ya da futbolda başka hiç kimsenin fikirlerini değiştirmeyeceğini vurgulamasının ardından yaşanmış ve bu durum Don'un hoşnutsuzluğuna yol açmıştı.



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