Gomis'in takımı Al-Hilal Asya'nın en büyüğü!

Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi finali 2. maçında Urawa Red Diamonds'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İlk maçı da sahasında 1-0 kazanan ekibi, 2000 yılından bu yana ilk defa Asya'nın 1 numaralı kulüp kupasını müzesine götürdü.

Al-Hilal'i galibiyete taşıyan goller Salem Al Dawsari ve Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Gomis, son dakikalarda skoru 2-0'a taşıyan golüyle Urawa Red Diamonds'ın son ümitlerini de yerle bir etmiş oldu.

Fransız santrfor, attığı golü Süper Lig'de oynadığı dönemden de bilinen aslan sevinciyle yaptı:

👑 of Asia. @Alhilal_FC have finally claimed their long-awaited 1⃣st #ACL 🏆



🎉 Congratulations to the 🇸🇦 giants! pic.twitter.com/u7Fm2xV3T9