Gomis'in takımı Al-Hilal Asya'nın en büyüğü!

Urawa Red Diamonds'ı 2-0 mağlup eden Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürdü

Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi finali 2. maçında Urawa Red Diamonds'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İlk maçı da sahasında 1-0 kazanan ekibi, 2000 yılından bu yana ilk defa Asya'nın 1 numaralı kulüp kupasını müzesine götürdü.

Al-Hilal'i galibiyete taşıyan goller Salem Al Dawsari ve Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Gomis, son dakikalarda skoru 2-0'a taşıyan golüyle Urawa Red Diamonds'ın son ümitlerini de yerle bir etmiş oldu.

Haberin devamı aşağıda

Fransız santrfor, attığı golü Süper Lig'de oynadığı dönemden de bilinen aslan sevinciyle yaptı:

Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından turnuvanın 'En Değerli Oyuncusu' ödülünü takdim aldı. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ni gol kralı olarak tamamlayan Fransız oyuncu, kupanın yanında çifte ödül sevinci yaşadı:

Kulüp tarihinde 3. defa bu başarıya uzanan Al-Hilal, yeni ismiyle de ilk kez Şampiyonlar Ligi zaferine uzanmış oldu.

Suudi Arabistan ekibi daha önce bu kupayı 1991 ve 2000 yıllarında kazanmıştı.