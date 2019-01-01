Gomis'in takımı Al-Hilal Asya'nın en büyüğü!
Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi finali 2. maçında Urawa Red Diamonds'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
İlk maçı da sahasında 1-0 kazanan Suudi Arabistan ekibi, 2000 yılından bu yana ilk defa Asya'nın 1 numaralı kulüp kupasını müzesine götürdü.
Al-Hilal'i galibiyete taşıyan goller Salem Al Dawsari ve Bafetimbi Gomis'ten geldi.
Gomis, son dakikalarda skoru 2-0'a taşıyan golüyle Urawa Red Diamonds'ın son ümitlerini de yerle bir etmiş oldu.
Fransız santrfor, attığı golü Süper Lig'de oynadığı dönemden de bilinen aslan sevinciyle yaptı:
👑 of Asia. @Alhilal_FC have finally claimed their long-awaited 1⃣st #ACL 🏆— #ACLFinal (@TheAFCCL) November 24, 2019
🎉 Congratulations to the 🇸🇦 giants! pic.twitter.com/u7Fm2xV3T9
Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından turnuvanın 'En Değerli Oyuncusu' ödülünü takdim aldı. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ni gol kralı olarak tamamlayan Fransız oyuncu, kupanın yanında çifte ödül sevinci yaşadı:
🐾 @BafGomis , the #ACL2019 MVP and Top Scorer! #ACLFinal | #URAvHIL | @Alhilal_FC pic.twitter.com/t9TZegVaYZ— #ACLFinal (@TheAFCCL) November 24, 2019
Kulüp tarihinde 3. defa bu başarıya uzanan Al-Hilal, yeni ismiyle de ilk kez Şampiyonlar Ligi zaferine uzanmış oldu.
Suudi Arabistan ekibi daha önce bu kupayı 1991 ve 2000 yıllarında kazanmıştı.