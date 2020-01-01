Gomis Trabzonspor haberlerine güldü geçti

Galatasaray'ın eski golcüsü son günlerde çıkan transfer iddialarını yalanladı.

2017-18 sezonunda attığı 32 golle 'ı şampiyonluğa taşıyan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, hakkında çıkan transfer söylentilerini yalanladı.

Twitter hesabından 'a transfer olacağı yönündeki bir haberi alıntılayan Gomis, "Aslan'ın yeri Aslantepe'dir" ifadesini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekipte bir sezon forma giydikten sonra ekibi Al-Hilal'e transfer olan 35 yaşındaki Gomis, bu sezon oynadığı 7 maçta 3 kez ağları havalandırdı.