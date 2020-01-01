Gomis Trabzonspor haberlerine güldü geçti
Yorum()
AA
2017-18 sezonunda attığı 32 golle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, hakkında çıkan transfer söylentilerini yalanladı.
Twitter hesabından Trabzonspor'a transfer olacağı yönündeki bir haberi alıntılayan Gomis, "Aslan'ın yeri Aslantepe'dir" ifadesini kullandı.
Sarı-kırmızılı ekipte bir sezon forma giydikten sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olan 35 yaşındaki Gomis, bu sezon oynadığı 7 maçta 3 kez ağları havalandırdı.