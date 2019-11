Gomez ile kavga eden Sterling maç kadrosundan çıkarıldı

Manchester City'li Rahem Sterling, milli takım kampında Joe Gomez ile yaşadığı tartışmadan dolayı maç kadrosundan çıkarıldı.

Raheem Sterling, Joe Gomez ile yaşadığı tartışmadan dolayı Karadağ maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla 'li futbolcu Sterling'în antrenman tesislerinde 'lu Joe Gomez ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

İkili, geçtiğimiz pazar günü oynanan ve Liverpool'un Manchester City'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 87. dakikasında bir sürtüşme yaşamıştı. Bu tartışmanın yankılarının ise İngiltere Milli Takımı'nın antrenman tesislerinden devam ettiği öğrenildi.

İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate yaptığı açıklamada, "Perşembe günü Karadağ karşılaşmasında Raheem Sterling bizimle olmayacak. Sterling bizim en önemli ve güçlü oyuncularımızdan biri ancak ne yazık ki geçtiğimiz gün oynanan karşılaşmanın etkileri hala sürüyor. Takım için en doğru kararı almaya çalıştık. Şimdi tüm konsantrasyonumuzu Karadağ mücadelesine çeviriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Joe ile konuştuk ve bu olayı geride bıraktık"

Sterling, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu olayı geride bırakmanın zamanı geldiğini ve gelecek karşılaşmalara odaklanmaları gerektiğini belirtti:

"Her şeyden önce söylemeliyim ki herkes bu oyunun benim için çok şey ifade ettiğini biliyor. Kavga gibi konulara eğimli biri değilim. Joe ve ben konuşarak problemleri çözdük ve ileriye bakmaya karar verdik. Duyguların had safhada olduğu bir oyun oynuyoruz ve bu duyguların benim önüme geçtiğini kabul ediyorum. Bu sporu sevdiğimiz için oynuyoruz ve Joe ile aramız şu an gayet iyi. İkimiz de 5-10 saniyelik bir olay olduğunun farkındayız. Perşembe gününe odaklanalım."

Raheem Sterling, 14 Kasım Perşembe günü Karadağ'a karşı oynanacak EURO 2020 mücadelesinde yer alamayacak ancak 24 yaşındaki futbolcunun Kosova ile oynanacak karşılaşmada yer alması bekleniyor