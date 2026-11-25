Roshn Suudi Ligi'nde oynanacak Al-Kholood maçına sadece 24 saat kala Al-Khaleej'in teknik direktörü José Gomes, taşları yerine oturttu ve kâğıt üzerinde kolay görünen karşılaşmanın, konsantrasyon eksik olursa gerçek bir tuzağa dönüşebileceğinin altını çizdi.

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Roshn Suudi Ligi'ni yakından tanıyan Portekizli teknik adam, 13. hafta karşılaşması öncesinde çarşamba günü düzenlenen maç önü basın toplantısında temkinli ama özgüven dolu bir dille konuştu ve takımının milli aranın ardından güçlü bir dönüş yapmaya tamamen hazır olduğunu vurguladı.

Gomes şöyle konuştu: "Suudi Arabistan liginde her maç doğası gereği zordur. Al-Kholood, kaliteli genç oyunculardan oluşan bir kadroya sahip. Oyuncularının yaş ortalamasının düşük olması sayesinde kondisyonu ve fiziksel gücü yüksek, güçlü bir takım."

Bu uyarı boşuna yapılmadı. Al-Kholood; istek, hız ve önde baskıya dayanan bir oyun anlayışına sahip. Bu stil, maça fiziksel ve zihinsel olarak tam konsantre başlamayan her rakibi yıpratıyor. Bu nedenle Gomes, oyuncularından ilk dakikadan itibaren dikkatli olmalarını ve rakibe kendi temposunu dayatma fırsatı vermemelerini istedi.

Milli aranın takımının hazırlıklarına etkisi konusunda ise Portekizli teknik adam gerçekçi bir tavır sergiledi ve aranın yalnızca kendi takımına bir avantaj sağlamadığını, istisnasız tüm kulüpleri kapsadığını belirtti.

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Gomes şöyle devam etti: "Ara istisnasız tüm kulüpleri kapsadı. Bu dönemlerin tek olumlu yanı sakat oyuncuların geri dönmesi. Şu anda kadromuz eksiksiz ve tamamen hazır olduğu için ideal bir durumdayız."

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Bu tam hazır durum Gomes'e daha geniş seçenekler sunuyor ve önümüzdeki dönemde yeni fikirlerini uygulayabilmesine olanak tanıyor. Portekizli teknik adam, geride kalan dönemde en önemli hedef olan puan toplamayı başarmıştı.

Al-Khaleej'in teknik direktörü, taktik yaklaşımında belirgin bir değişime gideceğini açıkladı: "Geçen dönemde, diğer tüm hususlardan bağımsız olarak bize puan kazandıracak bir oyun tarzına odaklandım. Şimdi ise oyunu geliştirmek ve takımın hücum gücünü artırmak için çalışacağız."

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Gomes bu sözlerle Al-Khaleej taraftarlarına net bir mesaj verdi: Önümüzdeki dönem daha cesur ve daha keyifli olacak. Takım yalnızca savunma yapmak ve puan toplamakla yetinmeyecek, hücumdaki kimliğini sahaya yansıtmanın peşine düşecek.

Suudi futbolunun gelişimine de değinen Gomes, Roshn Ligi'nin ulaştığı seviyeye duyduğu büyük hayranlığı gizlemedi ve ligin artık dünyanın en iyi oyuncularından ve yüksek tecrübeye sahip isimlerden oluşan seçkin bir grubu bünyesinde barındırdığını belirtti.

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Portekizli teknik adam şu noktaya dikkat çekti: "Ligin gücü ve yüksek teknik kalitesi, büyük teknik direktörleri de burada çalışmaya çekti."

Ancak basın toplantısının en duygusal anı, Gomes'in vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki durumuna değindiği an oldu. Gomes, yıldız oyuncunun milli takım kariyerinin sona erme biçiminden memnun olmadığını dile getirdi.

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Gomes şöyle açıkladı: "Ronaldo'nun milli takımdaki durumu herkes açısından tuhaf ve belirsizdi. Ceza sahası içinde bazı hatalar var ama Ronaldo hâlâ Portekiz'in en iyi oyuncusu, çünkü her fırsatı gole çevirebilecek durumda."

Gomes açıklamalarını duygusal sözlerle noktaladı: "Bir Portekizli olarak son 23 yılı Ronaldo'nun milli takımda yer aldığı dönemde yaşadım. Bu süreçte daha etkili olduk, Avrupa Şampiyonası'nı ve iki kez UEFA Uluslar Ligi'ni kazandık. Ayrılmasından mutlu değilim, Portekiz formasıyla devam etmesini isterdim."