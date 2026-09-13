Joy Elit Ligi (Suudi 21 Yaş Altı Ligi), turnuvanın gol kralı aracılığıyla, Arjantinli yıldız Lionel Messi tarzında olağanüstü bir gole tanıklık etti.

Pazar akşamı Dammam'daki sahasında oynanan ve Joy Elit Ligi'nin dördüncü haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta, El-İttifak, El-Vahda'yı 6-0 mağlup etti.

Farklı galibiyet 5 oyuncu aracılığıyla geldi; oyuncuların her biri birer gol kaydederken, Abdurrahman el-Ruveyli çifte imza attı.

Ancak en güzel gol, forvet Muhammed el-İsa aracılığıyla, tam olarak maçın 71. dakikasında geldi. El-İsa, El-Vahda'dan oyuncuları harika bir şekilde çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi.

El-İsa'nın golü kaydediş biçimi herkese Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yaptığını hatırlattı; zira Messi, topu ağlara göndermeden önce oyuncuları çalımlamaya alışkındır.

El-İsa, Joy Elit Ligi'nde üst üste dördüncü maçında gol atarak tarihi bir rakama tek başına ulaştı; kendisi, turnuvanın mevcut sezonunun tüm haftalarında gol kaydeden tek oyuncu oldu.

El-İttifak forveti, Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nin bu sezonunda yedinci golüne ulaşarak, gol krallığı yarışında El-Ahli'nin yıldızı Ziyad Aba ve El-Feth'in forveti Jefferson Ramos'un önünde arayı açmaya devam etti. İkili, 4 golle ikinci sırada yer alıyor.

Belirtmek gerekir ki El-İttifak, 4 haftanın ardından Joy Elit Ligi'nin en güçlü hücum hattına sahip; maç başına 5 gol ortalamasıyla 20 gol kaydetti. Buna rağmen, El-Ahli'nin 1 puan gerisinde, 9 puanla puan tablosunda ikinci sırada bulunuyor.