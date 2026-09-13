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محمد العيسي مهاجم فريق الاتفاق تحت 21 عامًاAl Ettifaq's X official account

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Golü hiç bırakmıyor: Elit Ligi'nin gol kralı, Messi tarzı bir performansla zirveye uçuyor

Al Ettifaq U21 - Al Wehda U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21
Jawwy Elite League U-21
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde muhteşem an

Joy Elit Ligi (Suudi 21 Yaş Altı Ligi), turnuvanın gol kralı aracılığıyla, Arjantinli yıldız Lionel Messi tarzında olağanüstü bir gole tanıklık etti.

Pazar akşamı Dammam'daki sahasında oynanan ve Joy Elit Ligi'nin dördüncü haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta, El-İttifak, El-Vahda'yı 6-0 mağlup etti.

Farklı galibiyet 5 oyuncu aracılığıyla geldi; oyuncuların her biri birer gol kaydederken, Abdurrahman el-Ruveyli çifte imza attı.

Ancak en güzel gol, forvet Muhammed el-İsa aracılığıyla, tam olarak maçın 71. dakikasında geldi. El-İsa, El-Vahda'dan oyuncuları harika bir şekilde çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi.

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Jawwy Elite League U-21
Al Kholood U21 crest
Al Kholood U21
Al Kholood U21
Al Ettifaq U21 crest
Al Ettifaq U21
Al Ettifaq U21
Jawwy Elite League U-21
Al Wehda U21 crest
Al Wehda U21
Al Wehda U21
Al Ansar U21 crest
Al Ansar U21
Al Ansar U21

El-İsa'nın golü kaydediş biçimi herkese Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yaptığını hatırlattı; zira Messi, topu ağlara göndermeden önce oyuncuları çalımlamaya alışkındır.

El-İsa, Joy Elit Ligi'nde üst üste dördüncü maçında gol atarak tarihi bir rakama tek başına ulaştı; kendisi, turnuvanın mevcut sezonunun tüm haftalarında gol kaydeden tek oyuncu oldu.

El-İttifak forveti, Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nin bu sezonunda yedinci golüne ulaşarak, gol krallığı yarışında El-Ahli'nin yıldızı Ziyad Aba ve El-Feth'in forveti Jefferson Ramos'un önünde arayı açmaya devam etti. İkili, 4 golle ikinci sırada yer alıyor.

Belirtmek gerekir ki El-İttifak, 4 haftanın ardından Joy Elit Ligi'nin en güçlü hücum hattına sahip; maç başına 5 gol ortalamasıyla 20 gol kaydetti. Buna rağmen, El-Ahli'nin 1 puan gerisinde, 9 puanla puan tablosunda ikinci sırada bulunuyor.

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