Suudi Arabistan, Katar ile oynadığı golsüz maçın ardından, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu olan "Körfez 27" finaline yükselmeyi başardı.

Suudi Arabistan, bugün cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının yarı finalinde Katar ile karşı karşıya geldiği maçta, normal süre ve uzatmaların golsüz berabere tamamlanmasının ardından rakibini penaltı atışlarıyla mağlup etti.

Maçın normal süresine golsüz beraberlik hâkim oldu; Suudi Arabistan oyuna tamamen hükmetti ve gol bulmaya yaklaştı, ancak bunu başaramadı ve iki takım uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da durum pek değişmedi; Suudi Arabistan hücumlarını sürdürdü ve iki penaltı talebinde bulundu, ancak hakem bunları kabul etmedi. Uzatma süresi de golsüz beraberlikle sona erdi.

Penaltı atışlarında Suudi Arabistan, Abdullah el-Hamdan, Muhammed Kanno ve Muhtar Ali'nin golleriyle 3-2 kazanmayı başardı; Hassan Tambakti ve Firas el-Bureykan ise atışlarını kaçırdı.

Buna karşılık Katar adına Edmilson ve el-Carhi gol kaydederken; Muiz Ali, Casim Caber ve Hoki Bualem atışlarını kaçırdı.

Hatırlatmak gerekirse Suudi Arabistan, Körfez 27 turnuvasının finalinde önümüzdeki salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek.