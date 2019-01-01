Gold Cup'ta günün sonuçları (21 Haziran 2019)

2019 Gold Cup'ta B Grubu'ndaki ikinci maçlar tamamlandı.

, Kosta Rika ve 'nın ortak olarak düzenlendiği 2019 Gold Cup'ta B Grubu'nda Nikaragua - Haiti ve Kosta Rika - Bermuda maçları oynandı.

Günün ilk maçında Haiti, Nikaragua'yı 22. dakikada Steven Sabat ve 33. dakika Manuel Rosas'ın kendi kalesine attığı golle 2-0 mağlup etti.

Grubun diğer maçında ise Kosta Rika, Bermuda'yı 2-1 ile geçti. Kosta Rika'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mayron George ve 54. dakikada Elias Aguilar kaydetti. 59. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Nahki Wells, Bermuda'nın puan ile buluşmasını sağlayamadı.

Bu sonuçların ardından puanlarını 6'ya yükselten Kosta Rika ve Haiti, çeyrek finale adlarını yazdırdı.

B Grubu'nun üçüncü maçlarının programı şu şekilde:

25 Haziran Salı

01:30 Bermuda - Nikaragua

04:00 Haiti - Kosta Rika