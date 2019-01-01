Gold Cup çeyrek final maçları ne zaman, hangi kanalda?

Gold Cup'ta grup aşamaları, Trinidad&Tobago - Guyana ve Panama-ABD maçları ile sona erdi.

CONCACAF Gold Cup 2019'da D Grubu üçüncü maçında Trinidad & Tobago - Guyana ve - Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi.

Guyana, 54. dakikada Neil Danns ile öne geçse de Trinidad & Tobago 80'de Kevin Molino ile maç sonucunu belirledi ve karşılaşma 1-1 bitti. Her iki ülke de grubu 1 puanla bitirdi. Guyana 3., Trinidad & Tobago sonuncu oldu.

ise Jozy Altidore'un 66. dakikadaki tek golüyle Panama'yı 1-0 mağlup etti ve D Grubu'nu 9 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Panama ise 6 puanla ikinci olarak çeyrek final biletini aldı.

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Bu karşılaşmalar ile Gold Cup 2019'da grup aşamaları sona ermiş oldu. Çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Haiti - Kanada

- Panama

- Kosta Rika

ABD - Curaçao

Gold Cup çeyrek final maçları ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerine oynanacak.

30 Temmuz Pazar - 02:00 Haiti - Kanada (NRG Stadyumu)

30 Temmuz Pazar - 05:00 - Meksika - Kosta Rika (NRG Stadyumu)

1 Temmuz Pazartesi - 00:30 - Jamaika - Panama (Lincoln Financial Stadı)

1 Temmuz Pazartesi - 03:00 - ABD - Curaçao (Lincoln Financial Stadı)

Gold Cup maçlarının 'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.