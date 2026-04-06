Gol yağmuru durmak bilmiyor... El-Arini, eleme gecesinde Al-Taawoun'un yıldızı oldu

Genç forvet Basem Al-Arini, takımının 1-3 mağlup olmasına rağmen, 21 Yaş Altı Elit Ligi'nin 20. ve son haftasında Al-Khaloud kalesine attığı muhteşem golle Al-Taawoun formasıyla dikkat çekici performansını sürdürdü. Bu gol, onun golcü yeteneklerini ve en zor koşullarda bile parlamaya kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Al-Taawoun mağlup olsa da, ligin sona ermesinin ardından şampiyonun belirleneceği çeyrek finallere doğrudan yükseldi.

Al-Arini, Al-Taawoun'un sezonundaki parlayan yıldızı oldu. Elit Ligi golcü sıralamasında 18 golle zirveye yükselen oyuncu, yeteneğini ve Al-Sukari'nin A kadrosunda yer alabileceğini kanıtladı.

Bu, Al-Arini'nin turnuvada üst üste dördüncü gol attığı maç oldu. Al-Arini, 17. haftada Al-Akhdoud'a bir gol, Al-Hazm'a iki gol attı ve 19. haftada Al-Nassr'ı 4-2 yendikleri maçta hat-trick yaptı.









Al-Taawoun, Suudi Elit Hava Ligi sıralamasında 36 puanla dördüncü sırada yer aldı ve Al-Nassr (38), Al-Hilal (40) ve Al-Ittifaq (41) takımlarının arkasında kaldı.

