Barcelona'dan ayrılmanın eşiğinde olan Raphinha, yeterince takdir görmediğini düşünüp kendine olan güvenini yitirdikten sonra, kulüpteki yolculuğunun sona erdiğine ikna olmuştu ve ayrılığı kafasında neredeyse kesinleşmişti.

İki yıl sonra Katalan ekibinin soyunma odasındaki liderlerden biri haline gelen Brezilyalı yıldız, o anı hatırlayarak birkaç destekleyici sözün insanın psikolojisini ne kadar değiştirebileceğini anlattı.

Sport gazetesi, son milli ara döneminde The Guardian'a verdiği röportajda Raphinha'nın söylediklerinden bazılarını aktardı. Brezilyalı, "İçimden ayrılacağımı biliyordum. Kafamda kararımı çoktan vermiştim" dedi.

Brezilyalı oyuncunun durumu, kısa süre önce Barcelona'nın teknik direktörlüğünü devralan Hansi Flick'in kendisini arayıp onunla konuşmadan hiçbir karar almamasını istemesiyle değişti.

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Raphinha, "Bana güvendiğini ve önemli bir oyuncu olacağımı söyledi. Böyle bir anda birkaç kelime seni değiştirebilir" diye açıkladı.

O konuşma, Raphinha'ya yitirdiği bir şeyi geri kazandırdı: kendine güveni. Brezilyalı, "Her zaman söyledim, Flick benim zihniyetimi değiştirdi, beni kişisel olarak da değiştirdi" diye ekledi.

Bu açıklamalar, Brezilyalı yıldızın sergilediği üstün performansla aynı döneme denk geliyor. Barcelona'nın bu sezon şu ana kadar oynadığı sekiz maçta Raphinha, Katalan ekibinin forması altında 14 gol atıp 3 asist yaptı.

Raphinha'nın dönüşümü aynı zamanda takım arkadaşları sayesinde geldi. Takımın oyuncuları onu kaptan seçtiğinde, başkalarının kendisinde sahip olduğunun bile farkında olmadığı özellikler gördüğünü keşfetti.

Raphinha şöyle itiraf etti: "Bir düğmeye basmak gibiydi. Başkaları bende kendimin keşfetmemiş olduğu bir şey görüyordu. Beni değiştiren de bu oldu."

Böylece kaptanlık bandı onun için çok daha derin bir anlam kazandı. Brezilyalı, "Kendini önemli biri gibi hissediyorsun ve bu bir onur. Mesele sadece bandı takmakla sınırlı değil" dedi.

Bu kişisel deneyim, Raphinha'nın daha genç oyuncularla kurduğu ilişkiyi de etkiledi. Hem gençleri hem de büyük deneyime sahip profesyonelleri bir arada barındıran bir soyunma odasında Brezilyalı yıldız, başkalarını dinlemenin, onlara destek olmanın ve müdahale etmek için doğru zamanı bilmenin son derece önemli olduğunu düşünüyor.

Raphinha özellikle Lamine Yamal'a ayrı bir ilgi gösteriyor; onun konsantrasyonunu kaybettiğini ya da maçın akışından zihinsel olarak koptuğunu fark ettiğinde ona yardım etmeye çalışıyor. Ayrıca Jordan gibi takım arkadaşlarına sakinlik aşılamaya gayret ediyor.

Raphinha, genç oyuncuların kendilerine örnek alabilecekleri, yakınlarında olan ve onlara duyduğu empatiden vazgeçmeden hatalarını düzeltebilen insanlara ihtiyaç duyduğuna inanıyor.

Brezilyalı şöyle açıkladı: "Bazen babacan davranmanız gerekiyor, çünkü onlar çocuk. Ama bunu anlıyorlar. Onları azarladığınızda, bunu kendi iyilikleri için yaptığınızı biliyorlar."