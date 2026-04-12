Gol makinesinden hücumdaki muammaya... Mbappé krizi derinleşiyor!

Real Madrid'in Kylian Mbappé'nin varlığında mı yoksa yokluğunda mı daha iyi olduğu konusundaki tartışma, artık sadece taraftarlar arasında bir tartışma olmaktan çıkıp, performans ve istatistiklerle açıkça ortaya konan sayısal bir mesele haline geldi.

Fransız oyuncu en iyi performansını sergilerken, Kraliyet Takımı bu sezonun en iyi dönemlerini yaşadı, ancak son zamanlarda gol önündeki etkinliğindeki düşüş, onun sistem üzerindeki gerçek etkisi hakkındaki soruları yeniden gündeme getirdi.

"Marca" gazetesinin haberine göre, sezonun başında Xabi Alonso'nun projesi geminin hızıyla ilerliyordu. Mbappé, takımın ilk maçlarında attığı 16 golün 9'unu tek başına atarak golcü kimliğini ortaya koydu ve Real Madrid'i bu sezonun en iyi performansı olan 7 maçlık galibiyet serisine taşıdı.

Metropolitano'daki aksilikten sonra takım güçlü bir şekilde geri döndü ve arka arkaya 6 galibiyet daha elde etti. Bu süreçte Mbappé 8 yeni gol atarak, beyazların hücum makinesinin bir numaralı motoru olduğunu kanıtladı.

Gazete, o dönemden itibaren eğrinin düşüşe geçtiğini, performans ve sonuçların değiştiğini ve Mbappé'nin kariyerinde alışılmadık bir döneme girdiğini ekledi. Son 7 maçta sadece 1 gol attı, ancak bu gol Bayern Münih karşısında kritik bir anda geldi.

Endişe verici verimlilik

Rakamlar acımasızdır. En parlak döneminde Mbappé, gol atmak için sadece 4 şuta ihtiyaç duyuyordu ve isabet oranı %25, yani her 70 dakikada bir goldu.

Ancak şu anda verimliliği 497 dakikada bir gol seviyesine geriledi ve başarı oranı %4'ü geçmiyor.

Verimlilikteki bu keskin düşüş, kulüp içinde göz ardı edilmiyor, özellikle de Mbappé'nin varlığının Vinícius Júnior'un performansını etkilediğine dair artan bir his varken. Fransız oyuncunun ilk 11'e dönmesinden bu yana Vinícius'un hücum katkıları neredeyse yarı yarıya azaldı.

Sorun bireysel değil, kolektif

Eleştirilerin ortasında, Álvaro Arbeloa ortamı yatıştırmaya çalıştı ve endişenin yersiz olduğunu vurguladı:

"Bu numaraları taşıyan oyuncular için endişelenemem. Kesinlikle dünyanın en iyi 4 veya 5 oyuncusu arasındalar. Hiç endişelenemem."

"Takım olarak birçok şeyi iyileştirmeliyiz, özellikle de bizi bekleyen, bize çok az alan bırakan ve bize karşı pek hücum etmeyen takımlar karşısında. Bu bizim için hâlâ zor bir konu ve bence bu, bireysel yetenekten çok takım performansıyla ilgili. Umarım bu seri Çarşamba günü tüm seriler gibi sona erer ve kale önünde isabetimizi yeniden kazanırız."

Hassas bir dönem

Real Madrid formasıyla 96 maçta 83 gol atmış olmasına rağmen, Mbappé kendini nadir görülen bir durumda buluyor: verimlilikte düşüş, artan taraftar baskısı ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik zorluklar.

Dikkat çekici olan, onu geçici olarak sahalardan uzak tutan son diz sakatlığının, takıma daha büyük bir kolektif uyum kazandırması ve bu durumun, Fransız yıldızın yokluğunun Real Madrid'e performansında daha fazla denge sağladığına dair tartışmaları beslemesidir.

Şimdi, büyük maçlar yaklaşırken, Mbappé eski formuna dönmenin sadece bir sayı meselesi değil, bir güven meselesi olduğunu biliyor.

Takım en golcü oyuncusuna ihtiyaç duyuyor ve taraftarlar, 10 numaranın sezonun başındaki gibi, tartışmaların odağı değil, belirleyici bir figür olarak geri dönmesini bekliyor.

