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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Gol makinesi: Kenyonis, Kadisiya ile olağanüstü bir rakama imza attı

Al Shabab - Al Qadsiah
Al Shabab
Al Qadsiah
Premier Lig
J. Quinones
Suudi Arabistan
Meksika

Meksikalı yıldız parlıyor

Kadisiye'nin Meksikalı forveti Julian Quinones, bugün Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftası kapsamında Şebab karşısında alınan 3-1'lik heyecanlı galibiyette başrol oynayarak takımıyla dikkat çeken parlak formunu sürdürdü.

Şebab skoru açan taraf olurken, Kadisiye, ilk golü Muhammed Ebu'ş-Şamat'a hazırlayan, ardından ikinci golü de bizzat kaydeden Quinones'in parlak performansı sayesinde skoru tersine çevirdi.

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Meksikalı forvetin etkisi galibiyete katkı sağlamakla sınırlı kalmadı; takıma katıldığından bu yana Kadisiye forması altında tarihi rakamlar yazmayı sürdürerek, takım kadrosunun en öne çıkan hücum unsurlarından biri olarak konumunu pekiştirdi.

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Futbol istatistik ağı "Opta"ya göre Quinones, Kadisiye forması altında profesyonel ligdeki 6 maçta hem gol atıp hem de aynı maçta asist yaptı ki bu, kulüp tarihinde bu müsabakada herhangi bir oyuncuya ait en yüksek rakam.

Quinones bu rakamda Kadisiye'nin kendisine en yakın oyuncularının büyük farkla önünde; zira Brezilyalı Bismarck Ferreira aynı başarıyı yalnızca 3 maçta elde etmişti. Böylece Meksikalı forvet, Roshn Ligi'nde takımın en önemli silahlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Belirtmek gerekir ki Quinones, geçen sezonki Roshn Ligi'ne 33 golle gol kralı olarak damga vurmuş ve Ehli'nin İngiliz forveti Ivan Toney'i tek gol farkla geçmişti.

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