Kadsiye'nin İtalyan forveti Mateo Retegui, Abha karşılaşmasında Suudi Roshn Ligi'nde ilk kez başarısızlığın tadını aldı.

Kadsiye kulübü bugün cuma günü, Suudi Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasında Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Abha'yı konuk etti.

Kadsiye, maçın beşinci dakikasında penaltı kazandı ve Retegui topun başına geçti, ancak Abha'nın kalecisi vuruşu kurtarmayı başardı.

İstatistik şirketi "Opta"ya göre bu, İtalyan forvetin Suudi Ligi'nde 6 başarılı denemenin ardından penaltıdan ilk kez gol atamadığı an oldu.

Kaçırdığı penaltıya rağmen Retegui, 2009-2010 sezonundan bu yana Suudi Ligi'nde Kadsiye kulübü tarihinde penaltılardan en fazla gol atan oyuncu olmayı sürdürüyor.

27 yaşındaki oyuncunun, penaltıdaki başarısızlığını telafi etmeyi başardığı ve maçın 30. dakikasında Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'in asistiyle ev sahibi ekibi öne geçiren golü kaydettiği belirtiliyor.