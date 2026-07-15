Gol atmadan… Messi, 2026 Dünya Kupası’nın gol kralı unvanını Mbappé’den nasıl geri aldı?

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, İngiltere'ye gol atamamasına rağmen, Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappé'den 2026 Dünya Kupası'nın (ABD, Kanada ve Meksika) gol kralı unvanını geri aldı.

Messi, Çarşamba günü Atlanta Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup eden iki golün de asistini yaparak Arjantin milli takımını 2026 Dünya Kupası finaline taşıdı, ancak kendisi gol atamadı.

Maçın ardından, “Pire” şu anda 2026 Dünya Kupası’nın en golcü oyuncusu konumuna geldi; her ne kadar Kylian Mbappé ile 8’er golle eşit durumda olsa da.

Ancak Messi, İngiltere maçında yaptığı iki kritik asist sayesinde gol kralı unvanını elde etmeyi başardı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kurallarına göre, Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ödülünü en fazla gol atan oyuncu alır; eşitlik durumunda ise eşit olan oyuncular arasında en fazla asist yapan oyuncu ödüle layık görülür.

Arjantin’in İngiltere ile oynayacağı maç öncesinde, Mbappé 3 asistle Messi’den daha fazla asist yapmıştı; ancak Arjantinli yıldız, “Tango Dansçıları”nın iki golünü hazırlayarak asist sayısını 4’e çıkardı ve Mbappé’yi geride bıraktı.

Hatırlanacağı üzere Mbappé, o dönemde 8 gol atarak Arjantinli yıldızın 7 golüne karşı 2022 Dünya Kupası’nın gol kralı unvanını Messi’den almıştı.