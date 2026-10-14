Gol atmadan: Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde Messi'yi geçti

Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'deki eski takım arkadaşı, Amerikan temsilcisi Inter Miami'nin kaptanı Arjantinli Lionel Messi'yi, Roma ağlarına henüz bir gol atmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde geride bıraktı.

Real Madrid, bugün çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İtalya'nın başkentindeki Olimpico Stadı'nda Roma'ya konuk oluyor.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun açıkladığı İspanyol başkent ekibinin ilk 11'inde, Kylian Mbappe hücum hattında Brezilyalı Vinicius Junior ve Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin yanında yer aldı.

"Stats du Foot" ağına göre bu karşılaşma, Fransız forvetin kulüpler düzeyindeki en güçlü Avrupa turnuvasındaki 100. maçı olacak.

Mbappe, 27 yıl 298 günlük yaşıyla Şampiyonlar Ligi'nde 100 maç oynayan tarihin en genç oyuncusu oldu ve bu sayıya 28 yıl 84 günlük yaşında ulaşan Lionel Messi'yi geride bıraktı.

Mbappe'nin bu istisnai geceyi tamamlaması için İtalyan başkent ekibinin ağlarına tek bir gol atması yeterli; böylece Şampiyonlar Ligi tarihinin gol krallığı sıralamasında beşinci sırayı tek başına elinde tutacak.

27 yaşındaki futbolcu şu anda 71 golle beşinci sırada yer alıyor, ancak bu sırayı Real Madrid efsanesi İspanyol Raul Gonzalez ile paylaşıyor.

Mbappe'nin Raul'den sonraki hedefi ise bir diğer Real Madrid efsanesi, Şampiyonlar Ligi tarihinin gol krallığı sıralamasında 90 golle dördüncü sırada bulunan Fransız Karim Benzema olacak.