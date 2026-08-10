Futbol dünyasında fırsatlar bazen hiçbir uyarı olmaksızın gelir ve genç oyuncuların bunları doğru anda değerlendirmeye hazır olmaları gerekir.

Bu durum, sadece 17 yaşındaki Barcelona oyuncusu Jordi Pesqueur için tam olarak geçerli. Genç futbolcu, yeni sezon hazırlık döneminde altyapıda oynayan sıradan bir oyuncudan A takımın potansiyel bir parçasına dönüştü.

İspanyol "Sport" gazetesi, teknik direktör Hansi Flick'in Pesqueur'ü kadroya çağırmasının genç oyuncu için sevindirici bir "bomba" niteliğinde olduğunu yazdı. Pesqueur, kariyerinde bu büyük sıçramayı beklemiyordu; özellikle de geçen sezonun yalnızca son aylarını Juvenil A takımıyla oynadığı ve ayağını Barcelona Atlètic (yedek takım) saflarına bile basmamış olduğu düşünülünce.

Genç yeteneğe kapının açılması

Pesqueur'ün A takıma yükselişi salt bir tesadüf değildi; aksine, lehine işleyen bir dizi koşulun sonucuydu. Alejandro Baldé'nin, halihazırda iyileşmiş olsa da hâlâ en iyi formunu arayan sakatlığı; Barcelona'nın şimdiye dek João Cancelo veya Jorge Salinas ile anlaşamaması; ardından Gerard Fontrodona'nın Ajax Amsterdam'a ayrılması. Tüm bu etkenler, Linares'ten gelen oyuncunun önündeki kapıyı açmaya katkıda bulundu.

İlk plan Pesqueur'ün yedek takıma dönmesi yönünde olsa da, hazırlık dönemindeki üstün performansı Flick'in bu kararı yeniden gözden geçirmesine yol açtı; oyuncunun A takımla daha uzun süre tutulması olası hale geldi.

Sabır ve zekâ farkı yaratıyor

Pesqueur, dostluk maçlarında da olsa Barcelona ile oynama hayalini gerçekleştirdi ve en azından bu hızda beklenmeyen zor bir durumda kendini baskı altına almadan güçlü bir kişilik sergiledi.

Geçen cumartesi Pesqueur, üçlü turnuva kapsamında Udine'deki stadyumda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ve kanattaki hızı ile tehlikeli çalımlarıyla tanınan Nottingham Forest'ın yıldızı Ola Aina karşısında gerçek bir sınavdan geçti.

Ancak genç oyuncu dikkat çekici bir olgunluk gösterdi; rakibini sabır ve akılla kontrol altında tuttu, çalımları engellemek için uygun mesafeyi korudu ve kritik anları kayda değer bir zekâyla kurtardı.

Altın fırsat

Pesqueur, Barcelona'da sol bek pozisyonunun şu anda ardına kadar açık olduğunun gayet farkında ve bu, ona kendini kanıtlaması için altın bir fırsat sunuyor. İstikrarlı ve aşamalı bir şekilde gelişmeye devam ederse, Katalan kulübüyle kariyerinde uzun bir yol katedebilir.

Flick güven veriyor

Pesqueur, yüksek beklentileriyle tanınan Alman teknik direktör Hansi Flick'in radarına şimdiden girdi. Ancak Flick aynı zamanda La Masia akademisinin ve yeteneklerinin bir hayranı ve genç oyuncuya maç maç güven vererek onun yeteneklerine olan inancını yansıttı.

Büyük ilk adım halihazırda atıldı; şimdi geriye şu soru kalıyor: Jordi Pesqueur bu seviyeyi koruyup A takımın hesaplarında kalmayı başarabilecek mi? Önümüzdeki kararlar, bu umut vadeden yeteneğin geleceği hakkında çok şey ortaya koyacak.