Göksel Gümüşdağ'dan Galatasaray'a sert yanıt!

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, derbi sonra Abdürrahim Albayrak'ın açıklamalarına sert cevaplar verdi.

ile arasında oynanan derbiden sonra sarı-kırmızılı camiadan hakem yönetimine ve MHK'ya yoğun eleştiriler gelmişti. Galatasaray Asbaşkanı Abdürrahim Albayrak'ın 'VAR kayıtları elimizde' açıklaması üzerine cephesinden yanıt geldi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "TFF dışında kimsede VAR kayıtları olamaz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz de 2 puanımızı orada bıraktık"

"Rakibimizin yöneticisinin bir açıklaması olmuş, bunları ben hayretle izliyorum. Aynı statta, aynı hakemle bizim oynadığımız maçta ofsayt nedeniyle golümüz verilmedi, VAR gitti ve bizim 2 puanımız gitti. Hiçbir zaman organize falan demedik. Biz de 2 puanımızı orada bıraktık."

"Sözler çok tehlikeli"

"Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Sözler çok tehlikeli, şaşkınlıkla izliyorum. Böyle bir şey olmaz, yarış ve centilmenlik sonuna kadar gidecek. Şu anda Medipol Başakşehir şampiyonluğa en yakın takımdır."

"TFF dışında kimsede VAR kayıtları olamaz"

"Kulüpteki hukuk müşaviri arkadaşlara talimat verdim, yarın Futbol Federasyonu'na bir ziyaret yapacağız. VAR kayıtları elimizde diye dün bir açıklama var. TFF dışında kimsede VAR kayıtları olamaz. Demek ki hukuk dışı elde edilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli suç duyurusunda bulunun dedim hukukçu arkadaşlara. Federasyon, acilen bir araştırma komisyonu kurmalı. Federasyon içinde bu tür kayıtlar el altından verildiyse, görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunmak zorunda."