Eski futbolcu, depremin yaşandığı bölgeden yardım çağrısında bulundu.

NE OLDU? Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem yaşandı.

Türkiye'yi derinden sarsan bu doğal afet sonrasında, tüm ülke seferber olsa da deprem bölgelerine ulaşım konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların formasını giyen eski milli futbolcu Gökhan Zan, depremin yaşandığı bölgeden yardım çağrısında bulundu.

NE SÖYLENDİ?

Gökhan Zan: "Allah'ım yardım et. Hatay bitti. Yalvarıyorum sesimizi duyun.

"İnternet yok, su yok, yardım yok, kimse yok. Hatay terk edilmiş halde.

"Ne olur sesimizi duyurun. Ne olur sesimiz olun. Yalvarıyorum!"

Spor organizasyonları durduruldu

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremler nedeniyle tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Kasapoğlu, Twitter hesabından şunları söyledi: "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.

"İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."