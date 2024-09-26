Gökhan Gönül, Ümit Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olduğu açıklandı.

Gökhan Gönül'e yeni görev

Ümit Milli Takımı'nın başına geçti

Daha önce milli formayı futbolcu olarak terletmişti

NE OLDU? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olduğu açıklandı. A Millî Takım formasını 66 kez giyen Gönül, 2016 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

BÜYÜK RESİM: Bursa Yolspor'da başlayan futbolculuk yaşantısında, profesyonel olarak Gençlerbirliği, Gençlerbirliği ASAŞ, Gençlerbirliği OFTAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor kulüplerinde oynayan Gökhan Gönül, halen Süper Lig tarihinde en fazla müsabakaya çıkan futbolcular arasında bulunuyor.

Oyunculuk kariyerinde Avrupa kupalarında 76 maçta forma giyen Gönül, Fenerbahçe ile 2 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ile de bir kez Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Haberin devamı aşağıda

39 yaşındaki teknik adam, faal futbolculuk yaşantısını noktalamasının ardından bu yılın Mart ayından beri Ümit Millî Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmekteydi.