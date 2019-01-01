Gökhan Çıra Galatasaray'dan özür diledi!

Tuzlaspor ile Galatasaray arasındaki gerginliğin merkezinde olan Gökhan Çıra, instagram hesabından özür dilediğini açıkladı.

Kupası 5. Tur mücadelesinde ile Tuzlaspor eşleşmişti. İki takım arasında oynanan iki maç da büyük ses getirdi.

Türk Telekom Arena'da oynanan ilk maçı kazanan Tuzlaspor'da futbolcu Gökhan Çıra maç sonu yaptığı paylaşımlarla büyük tepki çekmişti. Rövanş mücadelesininin bitiminde de saha bir anda karışmıştı.

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli eldiveni Muslera ile tartışma yaşayan Gökhan, olayların ardından yaptığı açıklamayla da bir kez daha tepki çekti.

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23 yaşındaki oyuncu olayların ertesi gününde ise instagram'dan yaptığı açıklamayla özür diledi;

Dün yaşanan tatsız olaylardan dolayı başta Ultraslan'dan, bütün Galatasaray taraftarından özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluyum. Tekrar Fatih hoca ve Ultraslan'dan özür dilerim."