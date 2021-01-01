Göztepe'den TFF'ye şampiyonluk başvurusu

Göztepe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 1950 yılındaki şampiyonluğun tescil edilmesini istedi.

Son günlerde Türk futbolunda en çok konuşulan konulardan biri, 1959 yılından önce düzenlenen organizasyonlarda elde edilen şampiyonlukların tescil edilmesi...

Fenerbahçe, 1959 yılından önce düzenlenen organizasyonlarda elde ettiği şampiyonlukların tescil edilmesi için TFF'ye resmi bir başvuru yapmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe de, 1950 yılında Türkiye Futbol Birinciliği adıyla oynanan ligde elde ettiği şampiyonluğun tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

1950 yılındaki ligde ne oldu?

1950 yılında düzenlenen turnuvada Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederek kupayı kazanan takım olmuştu. Sarı - kırmızılıların şampiyonluklarının tescil edilmesini istediği turnuvada, 4 takım mücadele etmişti.

71 yıl önce kazanılan şampiyonluk kupasını müzede sergileyen Göztepe, 1968-1969 ve 1969-1970 yıllarında iki Türkiye Kupası ile 1970 yışında kazandığı Cumhurbaşkanlığı kupalarını da müzesinde bulunduruyor.

Göztepe bu sezon ne yaptı?

Teknik direktörlüğe Ünal Karaman'ı getirdikten sonra çıkışa geçen İzmir ekibi, 33 maçta topladığı 46 puanla 10. sırada yer alıyor.

Sarı - kırmızılılar, Ünal Karaman yönetiminde son 10 lig maçında 6 galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı.

Göztepe ligde 17 Nisan günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Göztepe, Galatasaray maçının ardından sırasıyla, Kargümrük (D), Trabzonspor, Antalyaspor (D), Konyaspor, Gençlerbirliği (D), Beşiktaş'a karşı oynayacak.