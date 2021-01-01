Göztepe'den orta sahaya takviye: Peter Zulj

Göztepe, Anderlecht'in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden , 'nın Anderlecht takımından Avusturyalı Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı.

Rapid Wien'de profesyonel olan Zulj, üllkesinde Grödig, Hartberg, Wolfsberger, Admira Wacker, Ried ve Sturm Graz takımlarında forma giydikten sonra 2018-2019 sezonunda Belçika'nın Anderlecht takımına transfer oldu.

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Zulj, Milli Takımı'nda da 11 maça çıktı.