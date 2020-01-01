Göztepe'de Serdar Gürler ile yollar ayrıldı

Sarı-kırmızılı ekip, kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

2018-19 sezonunun ara transfer döneminde İspanyol ekip 'dan kiralık olarak 'ye gelen, Serdar Gürler'in İzmir temsilcisiyle olan sözleşmesi sona erdi.

Göztepe, Serdar Gürler ile yollarını ayırdıktan sonra yaptığı açıklamayla oyuncusuna teşekkür etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Daha fazla takım

"Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."

29 yaşındaki oyuncu Göztepe'de forma giydiği dönemde toplam 46 maça çıktı. Serdar Gürler, bu maçlarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Haberin devamı aşağıda

Başarılı oyuncu, bu sezon Süper Lig 30. haftasında Göztepe'nin 'ye konuk olduğu karşılaşmada sakatlanmıştı.

Sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilen Serdar Gürler'in en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Göztepe ise 2019-20 sezonunu topladığı 42 puanla 11. sırada noktalamıştı.