Göztepe'de Serdar Gürler ile yollar ayrıldı
2018-19 sezonunun ara transfer döneminde İspanyol ekip Huesca'dan kiralık olarak Göztepe'ye gelen, Serdar Gürler'in İzmir temsilcisiyle olan sözleşmesi sona erdi.
Göztepe, Serdar Gürler ile yollarını ayırdıktan sonra yaptığı açıklamayla oyuncusuna teşekkür etti.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."
29 yaşındaki oyuncu Göztepe'de forma giydiği dönemde toplam 46 maça çıktı. Serdar Gürler, bu maçlarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Başarılı oyuncu, bu sezon Süper Lig 30. haftasında Göztepe'nin Fenerbahçe'ye konuk olduğu karşılaşmada sakatlanmıştı.
Sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilen Serdar Gürler'in en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Göztepe ise 2019-20 sezonunu topladığı 42 puanla 11. sırada noktalamıştı.