Süper Lig

Göztepe'de İlhan Palut dönemi

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twitter.com/Hatayspor_FK
Sarı kırmızılı ekip teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Göztepe, Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İlhan Palut'u getirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlandığı şu ifadelerle duyuruldu:

"Teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak."

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İlhan Palut, 2017'den bu yana çalıştırdığı Hatayspor'un başından TFF 1. Lig'in 6. haftasının ardından ayrılmıştı.

42 yaşındaki antrenör, Hatayspor'u 2. Lig'den 1. Lig'e çıkardıktan bir sonraki sezon takımına Süper Lig'e yükselme maçı oynatmış ancak Gaziantep FK karşısında penaltılarla mağlup olmuştu.

Palut, kariyerinde daha önce Süper Lig'de takım çalıştırmadı.

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