Göztepe'de İlhan Palut dönemi

Sarı kırmızılı ekip teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile 3 yıllık anlaşma sağladı

, Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İlhan Palut'u getirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlandığı şu ifadelerle duyuruldu:

"Teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak."

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İlhan Palut, 2017'den bu yana çalıştırdığı 'un başından TFF 1. Lig'in 6. haftasının ardından ayrılmıştı.

42 yaşındaki antrenör, Hatayspor'u 2. Lig'den 1. Lig'e çıkardıktan bir sonraki sezon takımına Süper Lig'e yükselme maçı oynatmış ancak Gaziantep FK karşısında penaltılarla mağlup olmuştu.

Palut, kariyerinde daha önce Süper Lig'de takım çalıştırmadı.