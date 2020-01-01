Göztepe'de Andre Poko'nun sözleşmesi feshedildi

İzmir temsilcisi, kamplara sürekli mazeretsiz geç katıldığı için Poko'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden , Gabonlu oyuncusu Andre Poko'nun sözleşmesini feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Andre Poko'nun, kulüple yaptığı sözleşmeden bu yana kamplara sürekli mazeretsiz geç katıldığı kaydedildi.

Poko'nun sözleşmesini ihlal ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Poko, sezon başı kampına 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir. Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir."

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2017-2018 sezonu devre arasında Kardemir 'dan Göztepe'ye transfer olan Poko, sarı-kırmızılı takımda 57 Süper Lig maçında 2 gol atmıştı.