Göztepe, Zlatko Tripic'i transfer etti

Sarı kırmızılı ekip, Norveçli futbolcu ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden , ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir ekibi, 27 yaşındaki Zlatko Tripic'i renklerine bağladığını açıkladı.

Göztepe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "2 Aralık 1992 doğumlu Norveçli futbolcu Zlatko Tripic ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladık. 'ın Rijeka şehrinde dünyaya gelen Zlatko Tripic; Molde, Frederikstad, IK Start, Greuther Fürth, Sheriff Tiraspol takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Norveç temsilcisi Viking takımında tamamladı. Tripic'e ülkemize ve Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Velkommen Zlatko" ifadeleri yer aldı.

2018 ve 2019 yıllarında Viking formasıyla toplam 54 resmi maça çıkan sol kanat oyuncusu 13 ve 4 asistlik performans sergiledi.