Göztepe, Zlatko Tripic'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir ekibi, 27 yaşındaki Zlatko Tripic'i renklerine bağladığını açıkladı.
Göztepe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "2 Aralık 1992 doğumlu Norveçli futbolcu Zlatko Tripic ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde dünyaya gelen Zlatko Tripic; Molde, Frederikstad, IK Start, Greuther Fürth, Sheriff Tiraspol takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Norveç temsilcisi Viking takımında tamamladı. Tripic'e ülkemize ve Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Velkommen Zlatko" ifadeleri yer aldı.
2018 ve 2019 yıllarında Viking formasıyla toplam 54 resmi maça çıkan sol kanat oyuncusu 13 ve 4 asistlik performans sergiledi.