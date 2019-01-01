Canlı Skorlar
Transfer

Göztepe, Serdar Gürler'i kiralık olarak transfer etti

Son güncelleme
Yorum()
www.goztepe.org.tr
Göztepe, La Liga'da mücadele eden Huesca'dan Serdar Gürler ile kiralık olarak anlaştı.

Göztepe'den yapılan açıklamada, Serdar Gürler ile kiralık olarak 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransa'da dünyaya gelen 28 yaşındaki Serdar Gürler, Sochaux altyapısında yetiştikten sonra 2012-13 sezonunda Elazığspor'a transfer oldu. Türkiye kariyerinde Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'da forma giyen Serdar, 2018-19 sezonu başında İspanyol ekibi Huesca'ya gitmişti.

Serdar Gürler, 7 kez A milli formayı giydi.

 

Editörün Seçtikleri

Sonraki haber:
Paris Saint-Germain, Fernando'yu kadrosuna katmak istiyor
Sonraki haber:
ÖZEL | Michy Batshuayi, adım adım Monaco'ya
Sonraki haber:
Sivasspor, Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı
Sonraki haber:
Şenol Güneş: Burak Yılmaz'ın dünya yıldızı olabilecek yeteneği var
Sonraki haber:
Thomas Müller, Bayern Münih - Liverpool maçlarında yok
Kapat