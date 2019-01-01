Göztepe, Serdar Gürler'i kiralık olarak transfer etti
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www.goztepe.org.tr
Göztepe'den yapılan açıklamada, Serdar Gürler ile kiralık olarak 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Fransa'da dünyaya gelen 28 yaşındaki Serdar Gürler, Sochaux altyapısında yetiştikten sonra 2012-13 sezonunda Elazığspor'a transfer oldu. Türkiye kariyerinde Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'da forma giyen Serdar, 2018-19 sezonu başında İspanyol ekibi Huesca'ya gitmişti.
Serdar Gürler, 7 kez A milli formayı giydi.