Göztepe, Manuel Fernandes ile anlaşma sağladı
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Transfer sezonunun açılmasından sonra Göztepe büyük bir bombayı patlatmak üzere...
TRT Spor' da yer alan habere göre İzmir kulübü, tekrar Süper Lig'de forma giymek isteyen Portekizli yıldız ve menajeriyle yapılan görüşmeler neticesinde büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Göztepe'nin kaptanı Beto da vatandaşı Fernandes'in transferinde büyük rol oynarken, sarı-kırmızılı yönetim bu transferi sonlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
2014 yazında Beşiktaş'tan Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Fernandes, Rus kulübünde çıktığı 144 maçta 34 gol 28 asistlik performans göstermişti.