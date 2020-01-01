Göztepe, Kerim Alıcı'yı transfer etti

Süper Lig temsilcisi Göztepe, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu oyuncusu Kerim Alıcı'yı kadrosuna dahil etti.

'den yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklama şu ifadeler yer aldı:

"1997 doğumlu sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. 24 Haziran 1997'de İzmir'de dünyaya gelen Kerim, 2014-15 sezonunda forması ile profesyonel oldu. Takip eden sezonlarda da İzmir ekibinin formasını terleten Kerim 91 maçta görev yaptı. Kerim Alıcı'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

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2014-2015 sezonunda Altınordu'da profesyonel olan Kerim Alıcı, İzmir temsilcisinde ligde ve kupada 91 maça çıktı.