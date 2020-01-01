Süper Lig

Göztepe, Kerim Alıcı'yı transfer etti

AA
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Kerim Alici Goztepe 10022020
AA
Süper Lig temsilcisi Göztepe, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu oyuncusu Kerim Alıcı'yı kadrosuna dahil etti.

Göztepe'den yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklama şu ifadeler yer aldı:

"1997 doğumlu sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. 24 Haziran 1997'de İzmir'de dünyaya gelen Kerim, 2014-15 sezonunda Altınordu forması ile profesyonel oldu. Takip eden sezonlarda da İzmir ekibinin formasını terleten Kerim 91 maçta görev yaptı. Kerim Alıcı'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

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    2014-2015 sezonunda Altınordu'da profesyonel olan Kerim Alıcı, İzmir temsilcisinde ligde ve kupada 91 maça çıktı.

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