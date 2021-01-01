Babadan oğula kaleci: Göztepe'nin genç ismi Arda Özçimen

Fatih Karagümrük ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada penaltı kurtaran Arda Özçimen dikkatleri üzerine çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Göztepe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İzmir temsilcisinin teknik direktörü Ünal Karaman bir sürprize imza atarak kalede İrfan Can Eğribayat yerine 2002 doğumlu Arda Özçimen'e formayı verdi.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Fatih Karagümrük, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun beyaz noktayı göstermesiyle bir penaltı kazandı. Topun başına gelen Alassane Ndao'nun vuruşunu genç kaleci Arda kurtardı.

Böylece Arda Özçimen, Süper Lig'de sahaya çıktığı ilk karşılaşmada penaltı kurtarmış oldu.

Arda Özçimen'in kariyeri

2013 yılında Fethiyespor'dan Göztepe altyapısına transfer olan Arda Özçimen, 2018 yılında A Takım'a yükseldi. 2020/2021 sezonunda ise kariyerinde ilk Süper Lig maçın çıkmış oldu.

Alt yaş kategorilerinde U14, U15, U16, U17 Milli Takımları'nda da forma giyen genç oyuncu, Göztepe'nin gelecek vaadeden isimlerinin başına geliyor.

Babası ve abisi de kaleci

Arda Özçimen'in babası Yüksel Özçimen de eski bir kaleci... Ankara Demirspor da kaleci antrenörlüğü yapan 55 yaşındaki çalıştırıcı 1993/1994 sezonunda, Arda gibi Göztepe forması giymişti.

Arda Özçimen'in 1999 doğumlu abisi Doğukan Özçimen de kalecilik yapıyor. 21 yaşındaki oyuncu 3. Lig 2. Grup ekibi Kütahya Belediyespor'da forma giyiyor.

Arda Özçimen'in ilk Süper Lig maçının istatistikleri

Arda Özçimen'in Süper Lig kariyerindeki ilk maç 1-1 sona erdi. Zorlu mücadele beş kez kurtartış yapan genç oyuncu % 83 kurtarış yüzdesi ve % 92.9 pas isabeti oranıyla oynadı.

Süper Lig'in genç kalecileri dikkat çekiyor

Süper Lig'de son yıllarda genç ve başarılı kaleciler göze çarpıyor.

Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ın başına geldiği bu isimlerin arasında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Rizespor kalecisi Gökhan Akkan gibi isimler yer alıyor.