Göztepe, Eren Derdiyok'u transfer etti
Göztepe, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Eren Derdiyok'u resmen kadrosuna kattı.
İzmir ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre tecrübeli santrfor 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Göztepe'nin yayınladığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
#Transfer: Eren Derdiyok Göztepe'mizdehttps://t.co/Idt6xrrZDN#Göztepe #ErenDerdiyok pic.twitter.com/u2wxrzxx67— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 10, 2019
"Son olarak Galatasaray'da forma giyen 1988 doğumlu oyuncu Eren Derdiyok'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.
Basel altyapısında forma giydikten sonra yine aynı takımda profesyonel futbol yaşantısına başlayan Eren daha sonra Bayer 04 Leverkusen takımına transfer oldu. Bayer 04 Leverkusen takımından Hoffenheim'a transfer olan Eren 2013-2014 sezonunda tekrar Bayer 04 Leverkusen takımında kiralık oynadı. Golcü oyuncu ülkemizde ise Kasımpaşa ardından Galatasaray formalarını giydi.
Eren'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz"