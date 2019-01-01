Göztepe, Eren Derdiyok'u transfer etti

İzmir ekibi, son olarak Galatasaray'da top koşturan golcü oyuncuyu renklerine bağladı.

, 'la sözleşmesi sona eren Eren Derdiyok'u resmen kadrosuna kattı.

İzmir ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre tecrübeli santrfor 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Göztepe'nin yayınladığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Son olarak Galatasaray'da forma giyen 1988 doğumlu oyuncu Eren Derdiyok'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.

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altyapısında forma giydikten sonra yine aynı takımda profesyonel futbol yaşantısına başlayan Eren daha sonra Bayer 04 Leverkusen takımına transfer oldu. Bayer 04 Leverkusen takımından 'a transfer olan Eren 2013-2014 sezonunda tekrar Bayer 04 Leverkusen takımında kiralık oynadı. Golcü oyuncu ülkemizde ise ardından Galatasaray formalarını giydi.

Eren'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz"