Göztepe Diabate'yi Trabzonspor'dan kiraladı
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Teknik direktör arayışlarını Ünal Karaman ile sonlandıran Göztepe, kadrosunu Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Fousseni Diabate ile güçlendirdi.
Trabzonspor'a sezon başında Premier Lig takımlarından Leicester City'den transfer edilen Malili futbolcu, Karadeniz temsilcisinde altı maça çıkarken, 175 dakika sahada kalmıştı. Sezon sonuna dek kiralık olarak Göztepe forması giyecek olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu ülkemizde daha önce Sivasspor forması da giymişti.