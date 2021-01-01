Göztepe Diabate'yi Trabzonspor'dan kiraladı

Teknik direktör arayışlarını Ünal Karaman ile sonlandıran , kadrosunu 'da kadroda düşünülmeyen Fousseni Diabate ile güçlendirdi.

Trabzonspor'a sezon başında Premier Lig takımlarından 'den transfer edilen Malili futbolcu, Karadeniz temsilcisinde altı maça çıkarken, 175 dakika sahada kalmıştı. Sezon sonuna dek kiralık olarak Göztepe forması giyecek olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu ülkemizde daha önce forması da giymişti.